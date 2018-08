Prix : CÃ´tÃ© Ã©tals ce nâ€™est pasâ€¦ la fÃªte !

Et bis repetita. À la veille des fêtes religieuses, l’Algérien, désarçonné, finit par s’habituer au phénomène de l’envolée des prix des fruits et légumes, parfois jusqu’à l’exagération. Explication ? Officiels et commerçants s’accrochent au seul argument selon lequel les prix se font selon les fluctuations saisonnières de l'offre et de la demande.

Retenez bien ces prix : la pomme de terre entre 60 et 80 DA le kilogramme, la tomate cédée à pas moins de 120 DA, la courgette tourne autour des 120 DA et le navet qui atteint dans certains endroits les 280 DA, quant aux haricots verts, ils ont largement franchi la barre des 200 DA. Le portefeuille de l’Algérien est mis à rude épreuve. Idem pour les fruits, si ce n’est pire.

C’est hors de prix. Les bananes affichent un prix inaccessible : 350, parfois 400 DA. Les raisins oscillent entre 200 à 350 DA, la nectarine à 250 dinars et encore la pastèque, pourtant abondante, passe, en l’espace de quelques jours, de 20 à 50 DA le kilo. Cette fièvre haussière n’épargne pas les prix des viandes. Le poulet, inexplicablement, est cédé entre 380 et 400 DA le kilo. Le bifteck coûte 1.800 DA, la viande d’agneau affiche, quant à elle, 1.500 DA en moyenne. Le prix du foie, lui, donne le vertige : 3.500 DA le kilo.

D’autre part, la fermeture des commerces, avant et après l’Aïd. A ce sujet, le ministère du Commerce a toujours veillé à ce que la permanence soit respectée à la lettre. Mais, ce n’est pas toujours le cas.

Cette année, le ministère du Commerce prévoit la mobilisation de 50.806 commerçants qui couvriront le territoire national dans le cadre du dispositif de permanence durant les jours de Aïd El Adha, soit une augmentation de 47% par rapport au nombre de commerçants mobilisés lors de l’Aïd el Adha 2017. Ce total des permanenciers sera représenté par 5.506 boulangeries, 33.013 commerçants dans l’alimentation générale et fruits et légumes, 11.949 dans les activités diverses et 462 unités de production (136 laiteries, 283 minoteries et 43 unités de production d’eaux minérales).

Pour le contrôle, 2.219 agents seront mobilisés pour encadrer ce programme, assurer le suivi des différents commerces concernés par la permanence, élargie, faut-il le préciser, aux abattoirs et aux marchés de gros de fruits et légumes.

D’autres directives sont données par le ministère de tutelle afin de renforcer le dispositif de contrôle à travers les brigades mixtes (commerce-agriculture) au niveau des wilayas pour éviter le stockage informel de la pomme de terre et la spéculation sur ce produit de large consommation et redynamiser également le dispositif de veille et d’intervention relatif aux intoxications alimentaires.

Il convient de rappeler que le président de la Commission nationale des mandataires des marchés de gros, Mohamed Medjbar, dans un entretien accordé à l’APS, a annoncé qu’avec les restrictions faites aux importations par le gouvernement, beaucoup d'agriculteurs renouent avec les cultures de fruits et réinvestissent dans leurs terres et vergers, avec la perspective d'écouler leurs marchandises devant une forte demande nationale. «D'ici 3 ans environ, une fois que ces cultures engagées entameront leurs productions respectives, promet le même responsable, l'offre de fruits frais sur le marché national sera bien plus importante et de qualité», promet le responsable indiquant qu'alors, leurs prix seront plus abordables.

Fouad Irnatene