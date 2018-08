MusÃ©e national du Moudjahid : Deux repÃ¨res majeurs

Le musée national du Moudjahid a organisé, hier, une conférence historique animée par l’historien Mohamed Kechoud et des moudjahidine ayant participé à la Révolution de libération algérienne.

Ce dernier a rappelé, en préambule, la clairvoyance du martyr Zighoud Youcef, successeur de Didouche Mourad à la Wilaya II, et son charisme dans la communication avec les membres de la Révolution, stratège et visionnaire de la Révolution algérienne, «il a attiré l’attention sur certaines erreurs historiques, notamment dans la diplomatie».

S’agissant de l’offensive du nord-Constantinois, l’historien a rappelé que cette opération, intervenant 10 mois après le déclenchement de la Révolution, avait permis, non seulement, de revivifier la lutte et de renforcer les rangs des combattants, mais surtout de mettre en échec les tentatives de la France coloniale visant à semer le doute entre le FLN et le peuple algérien.

Selon l’interlocuteur, cette opération a constitué un tournant décisif dans la lutte du peuple algérien contre l’armée coloniale. S’agissant du Congrès de la Soummam, l’historien a qualifié l’évènement de déterminant pour la réussite de la lutte de Libération nationale. Cette réunion a abouti à une charte pour la création de six wilayas dans un cadre politique où le FLN avait été désigné comme seul représentant du peuple algérien. Le Congrès a également pris des décisions structurant toutes les zones et bases de combat et organisant la lutte armée contre l’oppresseur français.

Après avoir rappelé que le 20 août 1955 est indéniablement le tournant de la guerre de Libération nationale, Mohamed Kechoud a précisé que cet événement a transformé la Révolution algérienne, proclamée le 1er novembre, en une véritable révolution.

Hichem Hamza