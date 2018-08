ConfÃ©rence historique au forum dâ€™EchaÃ¢b : StratÃ©gie militaire et perspicacitÃ© politique

L'Algérie célèbre aujourd'hui, deux dates charnières qui ont marqué le cours de la Révolution. Le 20 août 1955 a redynamisé la lutte de Libération, neuf mois après le déclenchement de la glorieuse Révolution. Le 20 août 1956 a donné un socle politique, stratégique, diplomatique et médiatique à cette Révolution sur les plans intérieur et extérieur. Tels sont en substance, les thèmes développés au Forum Echaâb, par le professeur Mohamed Lahcène Zeghidi et le général à la rentraite Abdelaziz Medjahed, le premier en tant que spécialiste de l’histoire du mouvement national et le second en fin connaisseur des questions de stratégie militaire.

Lahcène Zeghidi, professeur à l’université d’Alger et spécialiste de l’histoire du mouvement national, a souligné d’emblée que la journée du Moudjahid commémore, en fait, deux dates charnières dans l'histoire de la glorieuse Révolution algérienne, c’est pourquoi, estime-t-il, «il serait absurde de séparer une date d’une autre dans ce long processus historique de naissance, de mûrissement du mouvement national, puis de déclenchement de l’une des plus grandes Révolutions du siècle dernier», a-t-il dit.

En parfait académicien le professeur Zeghidi a présenté une conférence riche en rappels historiques, qu’il a commencé par une précision «la Déclaration du 1er novembre est la ligne conductrice de la guerre de Libération» avant d’enchaîner que «le déclenchement de la Révolution était le résultat d’une préparation collective où se sont harmonisées la mobilisation populaire et la vision des élites, puis la lutte dans les montagnes et les villes dont l’objectif ultime était de montrer à l’administration coloniale que l’Algérie en tant que nation unie a existé et existe bien, malgré la manipulation et le mensonge colonial». Abondant sur le même sujet, l’ancien directeur du musée du Moudjahid a tenu à expliquer qu’en dépit de son importance et de sa portée capitale, «le congrès de la Soummam a scindé le mouvement révolutionnaire en deux groupes : Ceux qui aspirent à la liberté de leur pays et à l’épanouissement du peuple algérien, et ceux qui croient au mythe de l’Algérie française». Dans le même contexte, M. Zeghidi a expliqué que «l'absence d'une stratégie politique qui devait accompagner la Proclamation du 1er Novembre sur le terrain risquait de couper les élites et les combattants de l’ALN du reste de la population» car «les stratèges de la guerre coloniale n’ont pas tardé à exploiter ce vide politique après avoir étranglé les Aurès dans les premiers mois de la guerre».



La mobilisation de tous les nationalistes



Les offensives du nord-Constantinois du 20 août 1955 ont d’abord brisé le mythe de l’Algérie française, dit le professeur. «Les offensives du nord-Constantinois étaient avant tout l’œuvre des populations de la région encadrés par les combattants de l’ALN en vue de secouer les piliers de l’économie de la France coloniale en ce mois d’août». Que s’est-il passé après ? «Une répression coloniale qui n’a fait qu’alimenter la flamme de la Révolution, malgré le massacre barbare de plus de 12.000 Algériens, et la stratégie malveillante d’un Jacques Soustelle voulant séparer la population du FLN». A cet effet, le retentissement des offensives du nord-Constantinois ont résonné en dehors de l’Algérie en cette année de 1955, au Sommet des non-alignés, et dans les couloirs de l’ONU. «Le Congrès de la Soummam a eu une importance capitale pour la conduite de la Révolution et son succès», analyse le professeur Zeghidi, qui poursuit : «la plateforme de la Soummam a permis d’organiser l’appareil politique, le corps militaire de la Révolution, mais surtout aussi, poursuit-il, a concrétisé l’union à travers l’esprit de cohésion de tous les courants nationalistes ; les Centralistes, les libéraux de la gauche française et les oulémas qui se sont regroupés au sein du FLN, le front qui représente un peuple en lutte».

Par ailleurs, l’historien a déploré le fait qu’«on n’a pas réussi à accéder, après toutes ces années, à la profondeur des résolutions de la Congrès de 1956». «La guerre de Libération n'est en aucune façon réductible à un parti, ou à un homme, c’est la concrétisation d’un consensus exprimé par les paysans dans les montagnes, les étudiants aux universités, les syndicalistes les associations qui ont tous stimulé de façon appréciable le processus de la libération», dit-il, avant de conclure que «L’indépendance avait déjà été prévue lors de ce Congrès. Les Révolutionnaires, explique-t-il, ont commencé déjà à penser l’après-indépendance».



Devoir de mémoire



De son côté M. Abdelaziz Medjahed a tenu à affirmer lors de son intervention que «le jugement ultime du peuple algérien à l’encontre de la présence coloniale a été exprimé en ce 20 août 1955». Dans le même contexte, il a expliqué que ces deux dates représentaient deux tournants. Le premier était militaire et le second avait un caractère politique. Ces deux tournants sont le fruit de la sagesse des leaders qui ont vu juste en décidant de «jeter la Révolution dans les bras du peuple». Pour Medjahed, il est de plus en plus urgent de «restituer la signification de ces deux dates et leur portée dans l’Histoire de la Révolution qui n’est que la résultante de la poussée populaire en travail depuis les répressions coloniales sanglantes de mai 1945 et même avant», a-t-il conclu.

Tahar Kaïdi