20 AoÃ»t JournÃ©e nationale du moudjahid : Un tournant dÃ©cisif de la rÃ©volution

«Sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, le ministère des Moudjahidine a élaboré, en collaboration avec les différents secteurs concernés, un riche programme pour la célébration, cette année, de la Journée nationale du moudjahid», a déclaré le ministre des Moudjahidine.

M. Tayeb Zitouni qui s’exprimait sur les ondes de la Chaîne Une de la radio nationale, a précisé d’emblée, que la wilaya retenue pour abriter les festivités officielles de cette journée est celle de Tébessa. Il fera remarquer cependant que les festivités auront lieu à travers l’ensemble des communes du pays et qu’elles seront placées sous le slogan : «Le moudjahid : un message de valeurs, de principes et de gloire de la nation». Les festivités se déclineront, en fait, signale-t-il, sous la forme de conférences historiques et rencontres mais aussi de visites aux cimetières de martyrs avec des poses de gerbes de fleurs et la lecture de la Fatiha à la mémoire de tous ceux qui ont consenti le sacrifice suprême pour la libération du pays. Il y aura en outre nombre d’activités scientifiques, culturelles, sportives… autant d’initiatives qui visent à rappeler aux jeunes générations, l’immense œuvre accomplie par nos glorieux chouhada pour chasser le colonisateur, représentant de la 5e force militaire mondiale de l’époque, et cela pour que vive notre pays aujourd’hui libre et indépendant. M. Tayeb Zitouni a également mis en relief en cette occasion, que le ministère des Moudjahidine œuvre à l’écriture de l'histoire et que, pour ce faire, les services du département dirigé par M. Tayeb Zitouni sont en train de collecter la matière première et les moyens d'écrire l'histoire. Il a été aussi procédé à la numérisation des données historiques dont dispose le secteur. Le ministère dispose désormais d’un fichier national complet. En somme, le data-center, les services numérisés, le fichier national ainsi que l’allégement des dossiers administratifs à fournir, contribuent vivement à la levée des contraintes que rencontraient, dans un passé récent, nos moudjahidine et ayants droit qui devaient fournir des dossiers volumineux et faire des chaînes interminables, pour bénéficier de leurs droits, signalera le ministre. A noter aussi que «le dossier de reconnaissance, qui nécessitait pas moins de cinq années pour son traitement, est de nos jours réglé en une semaine, pas plus !», se félicite le ministre. Cela dit et à propos des «dossiers gelés» des moudjahidine, il indique que ceux-ci ont été régularisés et que le dernier dossier y afférent a été examiné en juillet dernier. Le ministre a ajouté que les enquêtes menées sur les dossiers gelés des moudjahidine répondant aux conditions se poursuivent et ce, en coordination avec les secrétariats de wilayas de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM) et les services du ministère des Moudjahidine.



« Il y a entre l’Algérie et la France des montagnes de crânes de chouhada et des rivières de sang. »



Evoquant ensuite le dossier de la mémoire, le ministre — rapportant les propos d’un valeureux moudjahid lors d’une conférence à caractère historique sur les relations entre l’Algérie et la France — affirme qu’«il y a entre l’Algérie et la France des montagnes de crânes de chouhada et des rivières de sang», précisant que «le peuple algérien n’est pas contre le peuple français» et qu’il y avait «des moudjahidine français et des chouhada français».

Revenant ensuite sur les quatre dossiers ayant été «présentés et approuvés», le ministre a affirmé que «les relations ne sauraient être bonnes et naturelles sans le règlement des dossiers en suspens concernant la mémoire».

Par ailleurs et en réponse à une question relative aux harkis, le ministre a affirmé qu’il s’agit là d’un «dossier franco-français» et qui «ne concerne en aucun cas l’Algérie du moment où ces derniers (les harkis) ont choisi la France», a-t-il dit.

En somme, cette question est «indiscutable», affirme le ministre qui rappelle que «le cas des harkis a été tranché par l’Histoire». M. Tayeb Zitouni a également précisé que les harkis avaient choisi le camp qu’ils voulaient au moment où les Algériens étaient brûlés au napalm. Pour tout dire, la question est «indiscutable».

Après ce rappel douloureux de faits historiques dont notre pays est sorti exsangue après sept années de lutte impitoyable, l’hôte de la radio a tenu à préciser que, «si l'Algérie jouit aujourd'hui de la paix, de la stabilité, du développement et de programmes importants, c'est grâce au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a transformé l'Algérie en un grand chantier de développement global dans les secteurs de la Santé, de l'Habitat, de l'Education, de l'Enseignement supérieur, en sus des domaines social, agricole et culturel». A cet effet, le ministre des Moudjahidine a mis en avant la nécessité de la poursuite des réformes initiées par le Président de la République, consacrées dans la Constitution révisée qui prévoit la préservation de la stabilité de l'Algérie et de ses positions internationales.



« Le cas des harkis a été tranché par l’histoire. »



Dans cette optique, il rappellera le message du Président de la République adressé à l’occasion de la journée nationale du Chahid, où il affirmait que «nous devons continuer à avancer résolument sur la voie du développement et à relever les défis en vue de faire du pays un modèle à suivre dans l'accomplissement de sa mission civilisationnelle, comme il fut un exemple pour les peuples affaiblis dans l'affranchissement du joug colonial, sous toutes ses formes».

Et d’ajouter : «La Révolution de libération a insufflé à l'Algérien une grande confiance en soi, en la patrie et a forgé son caractère de toutes les épopées et gloires de sa patrie, qui ont construit la personnalité algérienne, qui se distingue par ses positions et principes, reflétant l'image d'une Algérie debout et constante qui tire, de chaque période de son histoire, des enseignements dont elle puise la force et la détermination de ses enfants».

Il y a lieu de souligner que le ministre s’est exprimé sur toutes ces questions à quelques jours de la célébration de la journée nationale du Moudjahid commémorant à la fois la double offensive du 20 août 1955 et le congrès de la Soummam. Ces deux dates historiques avaient constitué un «tournant décisif» dans l'histoire de notre glorieuse Révolution.

Il convient de rappeler dans ce contexte que l’offensive du nord-Constantinois avait permis, non seulement, de revivifier la lutte et renforcer les rangs des combattants, mais surtout de mettre en échec les tentatives de la France coloniale visant à opérer une rupture entre le FLN et le peuple.

Pour la seconde date historique, celle du 20 août 1956, en l’occurrence, celle-ci marque pour sa part, la tenue du Congrès de la Soummam, lequel congrès constitue à lui seul un «événement politique majeur» dans la consolidation de la guerre de Libération nationale.

Le Congrès de la Soummam avait notamment pour objectif de «structurer les institutions de la Révolution», faut-il le souligner. Aujourd’hui, en 2018, il est du devoir des jeunes générations de tirer les enseignements nécessaires de ces deux événements majeurs de l’histoire de notre pays mais aussi de tous les sacrifices consentis par nos glorieux chouhada et valeureux moudjahidine pour relever les défis actuels de l’Algérie.

Soraya Guemmouri