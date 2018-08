Hadjira Kessali Benazzouz : Au-delà de l’enfer, la ferme Ameziane

Printemps 1958, la ferme Ameziane, située en contrebas du faubourg Saint-Jean et domaine agricole réputé pour son rendement, est occupée par les parachutistes du 27e bataillon d’infanterie, et transformée en un Centre de renseignement et d’action (C.R.A.) de l’armée, autrement dit, un de ces hauts lieux de torture qui, à l’image de la villa Susini d’Alger, vont fonctionner à plein régime de longues années durant. Hadjira Kessali Benazzouz est l’une de ces nombreuses victimes, femmes et hommes, que le séjour à la ferme Ameziane a marquées pour la vie. Née en 1937 dans une famille de notables (un grand-père cadi, un père interprète judiciaire), Hadjira s’était liée d’amitié avec la benjamine des sœurs Saâdane, Fadila, au collège de jeunes filles du quartier Saint Jean, alors interne au sein dudit établissement. Éduquées toutes les deux dans la double culture, et passionnées par le nationalisme, les deux adolescentes devinrent vite inséparables. Cependant, Fadila, membre de l’organisation politico-administrative (OPA) du Front de libération nationale, est arrêtée et emprisonnée au mois de novembre 1956.

Libérée à la fin de l’année suivante, et après un bref séjour en France, elle revient à Constantine durant l’été 1958, lorsqu’elle apprend le décès de Meriem, sa sœur aînée, torturée à mort par les «bérets rouges» à la ferme Ameziane, et reprend ses activités clandestines.

C’est à cette époque que Hadjira, alors employée aux Postes, télégraphes et téléphones (PTT), est recrutée et rejoint l’OPA, avec pour mission de transporter des fonds et des armes pour le compte du FLN. Par un soir de printemps, elle est embarquée à son tour par les parachutistes et amenée à la sinistre ferme, moment douloureux qu’elle relate dans Hadjira La ferme Ameziane et au-delà... de Claire Mauss-Copeaux, poignant témoigne paru aux éditions Média-Plus de Constantine, à l’occasion du 56e anniversaire de l’Indépendance : «C’est chez moi que j’ai été arrêtée par les paras, et cela s’est passé la nuit. À coups de mitraillette et de coups de pied, dans le derrière et ailleurs, ils m’ont fait descendre. Ils m’ont menée au fond de la rue où d’autres personnes avaient déjà été rassemblées.»

La suite, c’est une plongée dans l’horreur. Aux privations et à l’insalubrité des lieux, succédèrent rapidement, sous couvert d’interrogatoires, les insultes, les coups de poing et de pied, puis les supplices : «baignoire», gégène, et «roue». Hadjira mettra près de soixante ans avant de pouvoir en parler, d’abord à Claire Mauss-Copeaux, auteure de plusieurs ouvrages sur les mémoires des conflits (La Source, Mémoires d’un massacre : Oudjehane 11 mai 1956, Payot, 2013 et Média-Plus, 2015 ; Algérie, 20 août 1955. Insurrection, répression, massacres, Payot et Rivages, 2011 et Média-Plus, 2012), puis directement à ses concitoyens : le mois dernier, la résistante âgée de 81 ans s’était adressée au public), l’occasion d’une rencontre organisée par son éditeur, afin de raconter son histoire qui, selon elle, est aussi celle de milliers d’Algériens ayant subi l’atrocité d’une pratique coloniale courante, la torture, encore occultée par la France.

Issam Bouleksibat