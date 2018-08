El-Anasser : Du combat au savoir

La commune d’El-Anasser, réputée actuellement grâce à l’université qui a été implantée sur son territoire, n’était pas très connue des Algériens avant la création de ce temple du savoir. Les moudjahidine par contre étaient au courant du rôle qu’elle a joué durant la Révolution.

Non seulement ses habitations étaient un refuge pour eux, leur donnant la possibilité de reprendre des forces et même de préparer leurs actions, mais la localité a enfanté beaucoup de héros qui ont participé à plusieurs opérations contre l’ennemi.

Elle a été le théâtre d’ailleurs d’une âpre bataille qui a permis à la population de toute la région de prendre conscience du poids de la Révolution et de la férocité de l’ennemi. La bataille qui a eu lieu un vendredi 11 octobre 1957 a été déclenchée justement pour les actions qui se déroulaient dans le village qui ne comptait pourtant à l’époque que quelques centaines de maisons. Justement, deux groupes de moudjahidine, dont le nombre ne dépassait pas la dizaine de personnes, se trouvait dans la localité, ce jour-là. Le premier était venu pour soigner deux de ses membres blessés.

Le second était réuni avec un fidaï de la région, pour préparer quelques opérations. L’ennemi qui a appris la nouvelle a dépêché un important détachement pour les prendre d’abord. Leurs informations devaient être précieuses. Il voulait également par sa sortie disproportionnée effectuer une manifestation de force pour impressionner les habitants.

Mais c’était compter sans la volonté des révolutionnaires qui lui ont administré une leçon de bravoure inscrivant en lettres de sang leur nom en tant chouhada de la révolution algérienne. La bataille, qui devait être une partie de plaisir, s’est transformée en une contre-attaque farouche qui a provoqué beaucoup de morts et de blessés dans le rang de l’ennemi. L’attaque éclair qui était favorisée par l’effet surprise a duré plus que prévu. Ce n’est qu’à la tombée de la nuit qu’elle s’est terminée.

C’est vrai que les moudjahidine sont tous morts. Mais ils ont tenu tête à l’important détachement qui n’a pas pu les prendre comme ses commandants l’espéraient.

La manifestation de force a échoué complètement. Pour le moral des troupes françaises, la victoire s’est transformée en défaite, d’autant que le nombre de victimes a été important. L’ennemi ne pouvait accepter cela et surtout pas que la petite localité d’El-Anasser devienne une base de l’ALN.

N’était l’implantation de plusieurs fermes de colons aux alentours, il l’aurait rasée complètement. Mais le tiers des maisons a été détruit.

Les parents des moudjahidine, même les femmes et les vieux ont été emprisonnés, et les habitants suspectés d’appartenir à la révolution torturés.

Ont-ils tué la révolution dans la localité pour autant ?

Jamais, puisque les enfants d’El-Anasser qui ont rejoint les rangs de l’ALN l’ont vengé quelques mois après, par une série d’opérations contre l’armée coloniale.

La localité a continué à alimenter la Révolution en hommes et en moyens, au point que la localité a été surnommée El-Anasser la moudjahida. Aujourd’hui encore, ses enfants ont gardé la même fibre patriotique qui animait leurs parents.

Mais ils ont choisi de jouer leur rôle dans la défense du pays sur un autre plan, celui du savoir. Ce qui n’est pas une mince affaire.

F. D.