Bordj Bou-ArrÃ©ridj : ConcrÃ©tiser le message des moudjahidine

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj, qui a contribué d’une façon déterminante à la Révolution, ne pouvait ignorer la Journée du moudjahid. Cet événement, qui est inscrit au fronton de plusieurs structures de la wilaya, est une consécration du combat glorieux des moudjahidine algériens, dont ceux originaires ou ayant activé à Bordj Bou-Arréridj.

Elle ne pouvait que célébrer dignement cette date qui est inscrite en lettres d’or dans l’histoire du pays. En effet, les attaques du Nord-Constantinois, qui ont eu lieu le 20 août 1955, ont montré l’étendue de la force, de la bravoure et des capacités tactiques des moudjahidine qui ont obligé l’armée coloniale à se replier des autres zones qu’elles encerclaient, et montré à l’opinion internationale que toute l’Algérie était en guerre.

Elles ont exprimé également l’attachement du peuple algérien à sa révolution.

Elles ont été suivies à la même date une année plus tard par le congrès de la Soumam qui a apporté l’organisation dont la révolution avait besoin, même si sa tenue en elle-même a été un exploit militaire et politique.

Pour saluer toutes ces dimensions et rappeler les sacrifices consentis par le peuple algérien avec à son avant-garde ses valeureux moudjahidine, la cérémonie officielle qui a été prévue à l’occasion dans la wilaya a débuté par la levée des couleurs, l’écoute de l’hymne national et la lecture de la Fatiha à la mémoire des chouhada.

La cérémonie qui a eu lieu au cimentière des martyrs de la commune de Mansourah a été décidée pour saluer cette région qui a donné beaucoup pour la révolution.

Comme la région à l’instar de toute la wilaya a changé grâce à l’indépendance qui est le résultat du combat des moudjahidine, les autorités officielles de la wilaya ne pouvaient passer sous silence les sacrifices de ces derniers.

Quoi de mieux pour montrer la gratitude de toute la nation pour cet apport que de donner leur nom aux différentes structures qui n’auraient pas pu voir le jour sans leur combat, eux qui ont donné leur jeunesse, leur santé et même leur vie pour que l’Algérie regagne sa souveraineté.

C’est ainsi que le complexe sportif situé dans la cité Benamer-Hocine porte désormais le nom de Bouguerra Tahar et les 50 logements nouvellement construits celui du chahid Maariche Abderrahmane.

Le programme de célébration a été clôturé par une visite chez le moudjahid Boussouf Belkacem qui est gravement malade.

Le moudjahid qui a été ému par l’initiative des autorités locales n’a pas manqué de leur demander de redoubler d’efforts pour développer la région qui a trop souffert, selon lui, du dénuement, ainsi que de la répression coloniale.

Il a appelé également responsables et citoyens à préserver le pays pour lequel un million et demi de martyrs sont tombés comme un ultime message.

Notons que la veille de la cérémonie de célébration du 20 août, une distribution de logements a eu lieu au siège de la wilaya.

Les clés de 546 logements ont été attribuées à leur bénéficiaire dans différents types d’habitation à la grande joie des familles concernées qui n’ont pas manqué de remercier le Président de la République pour la poursuite du programme de logements, malgré les circonstances économiques difficiles que vit le pays.

Ce qu’ils ont apprécié en plus, c’est que ce programme n’a épargné aucune commune, même la plus reculée d’entre elles.

Le programme de distribution qui a été décidé à l’occasion de la Journée du moudjahid en est une parfaite illustration.

En plus des 60 logements LPA destinés aux communes d’El-Hamadia et d’Aïn Tassera, il comprend la distribution de 236 logements sociaux pour les demandeurs des communes de Mansourah et Tixter, 250 habitations rurales pour celles Ouled Braham, Ghilassa et El-Euch permettant d’élever le niveau du monde rural. Avec cette distribution, la wilaya de Bordj Bou-Arréridj aura attribué en 8 mois pas moins de 3.426 logements tous types confondus.

Le directeur du logement au niveau de la wilaya, M. Benmeridja Abdelaziz, a annoncé que les clés des 648 logements AADL qui devaient être attribués ce jour- là seront attribuées dans les jours qui viennent, avec un programme supplémentaire dans ce type d’habitations.

Il a tenu à rassurer la population sur la poursuite des distributions qui seront organisées lors des prochaines fêtes nationales et religieuses, rappelant la décision prise d’associer ces événements aux actions engagées par l’État pour améliorer les conditions sociales des citoyens. Ce qui cadre avec le message des moudjahidine qui voulaient bâtir un État social.

63 ans après les attaques du Nord-Constantinois, le message est suivi à la lettre. Les chouhada peuvent dormir tranquillement. Leurs enfants veillent à la concrétisation de leurs rêves.

