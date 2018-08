Beni Chougrane : Un moudjahid tÃ©moigne

« Nous nous sommes déplacés dans la zone montagneuse d’El Araissia prés de Zerrama dans la daïra d’El Bordj et là nous avons rencontré deux anciens combattants Belaroussi Brahim et Khatir Kaddour, deux moudjahidine ayant participé à la bataille d’El Araissia dans la zone 6, un terrain nu et découvert », nous dit Si El Hadj.

L’opération a eu lieu sous le commandement de Si Mahmoud et son adjoint qui se sont dirigés en déplacement militaire de la région de Bouhanifia vers Zerrama.

3 sections sous le commandement de Bouregba et Zaatout étaient affectés par la fatigue et le longue marche de prés de 8 heures à la faveur de la nuit du 6 juillet 1957.

4 groupes sous le commandement de chefs militaires ont eu un accrochage contre les troupes ennemies utilisant l’infanterie mécanisée renforcée par une batterie de blindés et une couverture aérienne d’avions de type Thander Strak F84F se déplaçant de Khalouia via Aïn Fares vers les coups de 9 heures, nous raconte en larmes Si Kaddour.

« Alors, mes compagnons d’armes dans un rapport de force inégal, utilisaient des fusils de chasse, des mitrailleuses de marque Thomas FLAT 36 et des armes blanches. Les pertes humaines des coté des moudjahidine se chiffraient à 9 martyrs et la capture d’un seul combattant Bekkadour Hocine amputé de la jambe gauche interné dans le camp de Khalouia, il fut exécuté plus tard et jeté dans le vide d’un hélicoptère de l’armée. Les forces reviennent le soir pour se venger eu égard aux pertes parmi les hommes de l’armée française, les soldats incendièrent presque toutes les maisons du douar, le matériel agricole, les moissonneuses batteuses appartenant aux propriétaires terriens parmi les habitants de cet hameau, les étables et les granges et toutes les bêtes de somme ont été tuées sauvagement par les soldats, témoigne Si Ahmed Laroussi, sa voiture a été aussi cramée. Tout ce témoignage poignant d’une guerre sans merci de génocide et d’extermination au sens propre du terme relate les lettres de sang et de noblesse par le biais desquelles a été écrite une épopée glorieuse de la révolution dans la région de Beni Chougrane.

A. Ghomchi