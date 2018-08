Sidi Bel AbbÃ¨s : Un combat soutenu par des rÃ©seaux de liaison

La célébration de ce double anniversaire de la journée du 20 Août reste naturellement évocatrice des sacrifices consentis par une génération fortement attachée à l’indépendance du pays, qui a répondu à un appel après tant d’années de résistance et de militantisme pour rejoindre le maquis et lutter contre les forces de l’oppression.

Hommes et femmes, jeunes et vieux parfois, la lutte a été menée solidairement et avec une si rare bravoure pour faire entendre la voix d’un peuple et signifier surtout un attachement aux valeurs d’authenticité de la nation. Au maquis comme dans les agglomérations, le combat fut le même et soutenu grâce à des réseaux de liaison tissés depuis le déclenchement de la Révolution. Et l’opportunité est certainement offerte pour rendre hommage à tous les membres de l’OCFLN qui ont défié l’occupant pour le rendre furieux et semer la panique dans ses rangs. La Bataille d’Alger en est la parfaite illustration sur les guérillas menées à travers les villes de l’intérieur du pays, souvent avec le même mode d’emploi, à la grande stupéfaction de l’ennemi, situé au fil du temps et des opérations engagées sur les aspirations profondes d’un peuple et ses motivations pour le recouvrement de sa souveraineté.

La ville de Sidi Bel-Abbes n’échappe point à la règle pour constituer parfois une référence au vu de l’efficacité de son organisation urbaine et des capacités de résistance de ses membres, dont le responsable, en l’occurrence le Chahid Boumlik Abdelkader, fut exécuté le 4 décembre 1956 en application du jugement rendu par le premier tribunal militaire d’Oran quelques mois seulement auparavant, c'est-à-dire le 26 mai de la même année… Zone 5 de la Wilaya historique 5, selon le découpage effectué de l’époque, Sidi Bel-Abbès avait ses spécificités et ses caractéristiques de par la forte implantation de la légion étrangère, devait à propos concevoir toute une stratégie propre à son relief et sa configuration géographique pour apporter sa part de contribution et influer sur le cours des événements. Si dans les massifs forestiers de Telagh, Moulay Slissen, Tessala, les glorieux Chouhada, à l’image de Si Belahcene, Si Tahar Moustache, Si Benallel, opposaient une farouche résistance aux forces d’occupation pour déséquilibrer un ordre colonial, il fallait fournir un effort, consentir un sacrifice et se concentrer sur la ville de Sidi Bel-Abbès dans la perspective de remettre en cause un ordre colonial et donner de l’espoir à une population confinée dans des quartiers de seconde zone. Une population soumise à l’oppression, à l’injustice et à l’exclusion…



Le quartier populaire El Graba : Un foyer du nationalisme et de formation de combattants



Le quartier populaire El Graba, de par cette forte concentration de la population «indigène», fut effectivement un espace d’échanges et de convivialité pour rapprocher les habitants de la cité de la Mekkerra et tisser des relations nationalistes. Un lieu privilégié pour les militants de la première heure pour sensibiliser les jeunes et leur inculquer les valeurs de la liberté et de l’indépendance.

Quelques vieux militants, à l’instar des regrettés Mohamed Tayebi Larbi, Nedjadi dit Si El Bekkai, Guerrouache Hmida, Hadj Bouda, Abdelmadjid qui fréquentaient le lieu, notamment les cafés du coin, ont fait un travail remarquable pour constituer le premier groupe de l’OCFLN conduit par Boumlik Abdelkader, un ancien syndicaliste déjà puisqu’il était ouvrier dans une briqueterie. Et c’est grâce à l’aide de Hadj Bouda et Si Abdelmadjid qu’il avait appris les ficelles de la confection des bombes artisanales pour ensuite se perfectionner et transmettre ce savoir-faire, aussi archaïque soit-il, à ses compagnons. Un premier noyau est formé pour ensuite s’étendre et s’ériger en un grand réseau… Des jeunes issus de toutes les couches ont fait partie du groupe Boumlik pour entreprendre des actions, le plus souvent spectaculaires, en s’attaquant à des intérêts de l’occupant, à des postes de surveillance de l’ennemi, à des légionnaires et policiers et autres pour rappeler l’adhésion populaire à la Révolution et signifier l’engagement d’un peuple à poursuivre la lutte jusqu’au recouvrement de sa souveraineté. L’année 1955 a été riche en événements, de l’avis de quelques moudjahidine encore vivants, pour amener les forces de l’occupation à se redéployer, à se renforcer et à sévir avec une si rare violence et brutalité. Une réaction qui a davantage mobilisé la population et ravivé son sentiment d’hostilité à l’occupation pour soutenir le groupe et lui prêter assistance à chaque opération. Une complicité était née pour renforcer un lien, synonyme d’identification à la résistance.

Arrêté au début de l’année 1956 pour être jugé en mai et condamné à mort par le premier tribunal militaire d’Oran, avant d’être exécuté en décembre, le Chahid Boumlik a marqué de son empreinte l’organisation urbaine de la cité de la Mekkerra et su, surtout, gérer ses noyaux. Sa disparition, même vivement ressentie par ses compagnons, ne pouvait que motiver la génération de l’époque pour prendre la relève et continuer le combat. Le combat pour l’indépendance.

Des femmes fidaïyate se sont engagées d’ailleurs pour donner un nouveau souffle à l’organisation urbaine et lui assurer plus d’efficacité. La ville vibrait au rythme de ces opérations souvent suicidaires, comme pour prendre le relais des actions dans les maquis et généraliser une résistance vraiment populaire. Une résistance pour arracher la liberté.

Un vibrant hommage est à rendre à ces artisans de la Révolution en la circonstance pour aussi se souvenir de l’esprit de sacrifice d’une génération et son sens de responsabilité et du devoir et perpétuer notamment son message, celui de veiller continuellement à défendre l’indépendance de l’Algérie et à préserver les constantes de la nation. Une Algérie indépendante, souveraine, unie et solidaire…

Abbas Bellaha