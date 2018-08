20 AoÃ»t JournÃ©e nationale du moudjahid : Une stratÃ©gie de combat contre lâ€™ennemi

Le 20 août 1956 est une date phare dans l’histoire de la guerre de Libération. En effet, deux années après le déclenchement de la lutte armée, qui avait comme objectif de libérer le pays du joug colonial, les artisans de Novembre ont dû unifier leurs actions afin de tracer une stratégie de combat politique et militaire contre l’ennemi.

La présence du colonialisme français sur le sol algérien avec toutes ses actions de répression et de torture des populations, l’exploitation des richesses du pays et la domination quasi totale des institutions ont poussé le peuple à prendre en main son destin en annonçant le combat contre l’occupant. L’étincelle jaillissait le 1er novembre 1954 à travers une proclamation qui appela le peuple à se mobiliser et à s’unir pour répondre à l’appel des moudjahidine qui ne voulaient plus vivre dans la clandestinité mais affronter l’occupant malgré le modeste arsenal militaire composé de fusils de chasse mais surtout avec une volonté inébranlable et un courage sans faille. Le peuple savait pertinemment que lorsque « le peuple un jour veut la vie, force est au destin de répondre, aux ténèbres de se dissiper et aux chaines de se briser ».

Le coup de feu du 1er novembre a secoué le cœur des Algériens qui savaient que la lutte et la guerre seront rudes, que le prix sera lourd mais l’indépendance était à ce prix. Après deux années de lutte, la guerre de libération nécessitait une organisation unifiée et une stratégie militaire pour contrer l’ennemi. C’est à partir de cette idée que fut organisé le congrès de la Soummam le 20 août 1956 à Ifri Ouzellaguen, en plein cœur de vallée de la Soummam, un moment décisif de la guerre de libération. Le Congrès organisé par Abane Ramdane et Larbi Ben Mhidi, est souvent présenté comme l’acte fondateur de la révolution algérienne autant que du futur Etat indépendant. C’est en effet à cette occasion qu’ont été édictés les grands principes structurant l’organisation de la révolution ainsi que les modalités d’organisation administrative et militaire du mouvement de Libération. « Le congrès de la Soummam a été préparé depuis des mois. Nous avons adopté une méthode réfléchie pour contrer l’ennemi et lui montrer que les moudjahidine sont déterminés à mener une guerre pour recouvrer l’indépendance de l’Algérie qui leur appartient. Ce congrès nous a donné ce formidable sentiment que nous avions déjà un État » dira le moudjahid Si Meziane Sadki chargé de la garde sur le lieu du congrès.



Abane Ramdane, l’architecte du congrès



Organisé principalement par Abane Ramdane ,ce dernier a réussi à rallier Ben Mhidi et Krim Belkacem. Les partisans du congrès de la Soummam étaient Krim Belkacem, Omar Ouamrane, Si M'hamed Bougara, Youcef Zighout, Bentobbal, Slimane Dehilès, Azzedine, Si Lakhdar, Ali Khodja, Ali Mellah. Mostefa Ben Boulaïd ne sera pas présent lors du congrès et la délégation extérieure dirigée par Ahmed Ben Bella n'a pu rejoindre le territoire. La stratégie mise en place par les dirigeants de la révolution armée a révélé la nécessité impérative d’un plan d’action pour affronter l’armée coloniale, mieux équipée sur le plan de l’armement. Il fallait s’organiser sur le terrain et occuper toutes les zones du pays où la présence coloniale était plus dense afin d’infliger plus de pertes à l’ennemi mais surtout mettre en échec ses tentatives de représailles sur les populations innocentes. Ainsi, cet événement historique a permis de jeter les premiers jalons de la révolution et de mettre en place une plateforme pour mener et poursuivre héroïquement la lutte contre le colonialisme. La tenue du premier congrès du FLN, plus précisément le congrès de la Soummam, constitue incontestablement l’une des pages les plus glorieuses de la lutte du peuple algérien contre le colonialisme français. Certes, le choix de ce village isolé situé dans la commune d’Ouzellaguen appelé aussi Ighezer Amokrane à 8 Km du chef-lieu de la commune, au milieu de chemins difficilement accessibles et de montagnes fortement boisées, n’est pas fortuit mais il a été minutieusement étudié par les responsables de zones ,l’organisation revenait au colonel Amirouche qui connaissait parfaitement la région et ses habitants. Au début les préparatifs et le choix du lieu furent orientés vers la région des Bibans, entre Tazmalt et Bordj Bou Arréridj, car la présence des colons était moins importante. Mais suite à la découverte de documents se rapportant à la tenue du congrès par l’ennemi transportés sur une mule qui s’est égarée et s’est réfugiée dans une ferme de colons , l’armée coloniale s’est déployée le long des monts des Bibans jusqu'au haut plateau sétifien , sans pour autant déserter la petite Kabylie et sa vallée où le colonel Amirouche était renommé pour sa méthode d’organisation des troupes dans cette région.

Dès que les forces coloniales se sont déplacées vers l’Est du pays, le colonel Amirouche a choisi les montagnes d’Ifri car cette région très boisée et entourée d’une chaine de montagne jusqu'à la forêt d’Akfadou, présentait une facilité de repli en cas de danger et ce malgré une forte présence des troupes coloniales sur l’axe de Tazmalt -Bejaia. L’ennemi ne se doutait guère qu’à Ifri un conclave de grands chefs de zones pouvait avoir lieu, car en avril 1956, cette même armée avait bombardé les villages d’Ifri, Ibouzidene, Timeliouine et Tiouririne . Mais dès l’approche de la tenue du congrès qui a nécessité une préparation minutieuse et secrète de la part des moudjahidine, les villages d’Ifri et Tiouririne connurent une présence et une activité inhabituelles des troupes de l’Armée de libération nationale.



Dispositif de surveillance rigoureux



Une surveillance rigoureuse de tous les villageois a été mise en place. Le moindre soupçon même entre les membres de la famille risquait d’entacher l’organisation et les préparatifs du congrès. D’ailleurs, les villageois ignoraient totalement ce qui se passait dans leur propre village. A quelques jours de la tenue du congrès, l’ALN avait demandé aux militants de la région de demeurer très vigilants et d’informer les moudjahidine de tout mouvement suspect des personnes étrangères au village. Chaque crête était surveillée, dans chaque ravin été posté un moudjahid, tandis que les femmes poursuivaient leurs tâches domestiques ,à savoir préparer la nourriture qui sera acheminée vers le lieu du conclave.

A partir du 11 août 1956, les chefs de la révolution des différentes zones commençaient à arriver à Ouzellaguen pour se rendre ensuite à Ifri en parcourant plusieurs kilomètres à pied à travers les montagnes et forêts denses. Sur place, il fallait repérer un lieu plus sécurisé et difficile d’accès pour se rassembler. Après une longue et minutieuse inspection des lieux, La maisonnette de Da Meziane, constituée de deux pièces, isolée et cachée par des dizaines d’arbres et des figuiers au creux de la montagne, a été choisie pour abriter les travaux. Un lieu idéal et sécurisé pour accueillir les organisateurs. Les travaux se sont déroulés du 13 au 22 août, soit plus d’une semaine (et non le 20 août uniquement. Les réunions du congrès ont été achevées par les dirigeants de l’armée algérienne présents au conclave le 20 août. C’est la date historique. Il fallait attendre la signature des documents).Après la cérémonie d’ouverture des travaux au village d’Ifri, les travaux se sont poursuivis au douar Tiouririne. La maisonnette de Da Meziane servait de secrétariat où tous les rapports manuscrits devaient être acheminés pour la frappe avec deux petites machines dactylographiques.



Le 22 août, nouvelle rencontre pour parachever la plateforme



Le 22 août, les chefs de la révolution des différentes zones se sont regroupés à nouveau dans cette maison pour parachever les documents de la plateforme de la Soummam. De là ,l’organisation de l’ALN est définie et les objectifs de la révolution codifiés. Il fallait mettre à exécution sur le terrain les décisions de la plateforme . Alors que tous les congressistes ont déjà rejoint leurs zones respectives, l’armée française ayant appris la nouvelle s’est lancée dans une répression féroce contre les villageois d’Ifri et des douars environnants. Le bilan s’est alourdi en quelques jours, des maisons détruites, plusieurs morts et des arrestations ont eu lieu mais la détermination de ces villageois pour la cause nationale été encore plus importante. Dès lors la vallée de la Soummam était plus que visée par l’armée coloniale mais les moudjahidine étaient plus nombreux à occuper les montagnes de la région et opérer des descentes en pleine ville pour infliger des pertes à l’ennemi. Ainsi, de Tazmalt en passant par Akbou, Béni Mansour, Seddouk et Bougie des opérations militaires sont déclenchées chaque jour et la notion d’échec gagnait de plus en plus l’armée coloniale. Sept années après une guerre sans répit, une lutte implacable et un lourd tribut d’un million et demi de martyrs, l’Algérie recouvre son indépendance et sa souveraineté et l’armée française n’eut aucun autre choix que de quitter l’Algérie. Ainsi l’Armée de libération nationale a donné l’indépendance, la souveraineté et la dignité au peuple algérien à travers sa lutte héroïque et sa détermination incontestable comme l’a bien cité le grand poète de la révolution algérienne Moufdi Zakaria à travers ses extraits : « Nous avons occupé la scène de l’Histoire, en déclamant des vers ainsi qu’une prière dont les invocations jaillissent de ton âme, Algérie ». Plusieurs années après l’indépendance, Ifri est devenu un lieu de pèlerinage pour les nombreux visiteurs et historiens et a vu la mise en place de l’électrification, la réfection des routes et le raccordement au gaz. A travers ce conclave , la maisonnette de Da Meziane est entrée dans la légende et côtoie le grand musée du moudjahid où sont exposés les archives du congrès, des photos souvenirs des chefs de la révolution et des tenues militaires et où une stèle commémorative portant les noms des glorieux martyrs de la région témoigne toujours du combat héroïque des villageois d’Ifri pour l’indépendance du pays.

Mustapha Laouer

-----------------////////////////////

Grande cérémonie commémorative à Ifri

Pour commémorer cette date historique un programme très riche a été élaboré par la commune de Taourirt Ighil, daïra d’Adekar qui a débuté le 17 août par plusieurs expositions de documents de la guerre de libération ainsi qu’une cérémonie a laquelle ont pris part l’Organisation nationale des moudjahidine, et les enfants de chouhada. Plusieurs témoignages ont été recueillis auprès des villageois et des moudjahidine de la wilaya 3 sur l’évènement. Par ailleurs la wilaya de Bejaia a tracé un programme de festivités qui sera marqué lundi 20 août par un rassemblement au cimetière des martyrs d’Ouzellaguen avant la visite du lieu de la tenue du congrès. Plusieurs ruelles seront baptisées aux noms des martyrs de la région. Les autorités de la wilaya rendront une visite au domicile du moudjahid Mohand Meziane Sadki ayant assuré la garde durant la tenue du congrès. Une conférence animée par le moudjahid Attoumi Djoudi sera présentée au public. L’association du 20 août 1956 honorera les familles des martyrs Abderrahmane Mira et Ouddak Arab ainsi que les moudjahidine Fedal Ahmed dit Si Hemimi, Hamai Mohand Oukaci, Bouaouina Amira, Debbouz Saïd, Djoudi Attoumi et Tahar Ait Aljat. M. L.