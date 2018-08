Djanet : Un contrebandier abattu et un autre arrÃªtÃ©

Lors d’une patrouille près de la bande frontalière à Djanet (4e Région militaire), un détachement de l’ANP a intercepté, samedi, un véhicule tout-terrain et a abattu un contrebandier après avoir refusé d’obtempérer, alors qu’un autre contrebandier a été arrêté, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. De même, un autre détachement «a saisi, au niveau du mêmesecteur, un véhicule tout-terrain, 15 groupes électrogènes et 13 marteaux piqueurs». Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale «saisi, à Tlemcen (2e Région militaire), 25 kilos de kif traité. A El-Kala (5e Région militaire), des Garde-côtes «ont déjoué une tentative d’émigration clandestine de huit personnes à bord d’une embarcation, alors que 39 immigrants clandestins ont été arrêtés à Ghardaïa, Tamanrasset, Naâma et Tlemcen.