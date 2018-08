FÃ©dÃ©ration algÃ©rienne du mÃ©dicament : ProtÃ©ger la production nationale

Les membres de Fédération algérienne du médicament (FAM) tiendront une réunion du comité de veille pour étudier les tendances du marché médicaments essentiels, est-il indiqué sans un communiqué. Ce dernier ajoute que l'application des recommandations du comité pourrait garantir la fluidité, transparence et disponibilité des médicaments. La FAM évoque un déficit croissant de l'offre sur le marché face à une demande que stimulent l'important croît démographique que la politique d'accès élargi aux soins. La FAM évoque des restrictions appliquées en amont sur les autorisations d'importation et l'absence de procédures claires, précises et cohérentes permettant d'administrer avec efficacité l'interdiction des importations de produits fabriqués localement. Le ministère a démenti l'existence d'une telle pénurie.

La FAM se réjouit de la politique mise en œuvre par les autorités en vue de protéger la production nationale, demandent à ce qu'elle soit balisée sur le terrain et s'assurer de la capacité effective des producteurs à assumer leurs engagements, de la qualité effective de leurs produits et de la garantie d'une prise en charge fluide et continue des besoins du marché. La FAM préconise d'éviter de conférer l'exclusivité du marché national pour un produit donné à un seul fabricant.