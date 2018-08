RentÃ©e scolaire : de meilleures conditions aux Ã©lÃ¨ves

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit a inspecté hier, des classes supplémentaires (chalets) devant renforcer temporairement certains établissements éducatifs des communes de Douéra et de Draria, souffrant de problèmes de surcharge dus aux flux de population enregistrés récemment au niveau de ces deux communes.

Inspectant quatre chalets au niveau du CEM Ben Hayek Mohamed (Douéra), la ministre a appelé à la réunion des conditions nécessaires à la scolarisation, d'autant que l'Etat consacre des moyens matériels considérables à cet effet, affirmant que le recours aux classes préfabriquées «n'est qu'une solution temporaire et exceptionnelle», en attendant les travaux d'extension des établissements éducatifs disposant d'un terrain adjacent, à l'image du collège Ben Hayek. A cette occasion, Mme Benghabrit a rassuré les parents d'élèves que le recours à ces classes était «nécessaire», en raison du flux important de nouveaux élèves enregistré récemment au niveau des deux communes. Devant un telle situation, qualifiée d'«exceptionnelle», la ministre a affirmé que son secteur «œuvrait d'arrache-pied», en coordination avec les autres secteurs concernés, pour trouver des solutions immédiates et permanentes, en vue d'assurer de meilleures conditions de scolarisation aux élèves. A ce titre, Mme Benghabrit a estimé nécessaire d'assurer des conditions de scolarisation adéquates aux élèves, soulignant, en outre, la nécessité de respecter la capacité d'accueil des classes. A l'école primaire Omar Achour (Douéra), la ministre a mis l'accent sur la nécessité de parachever les travaux de réalisation de classes supplémentaires, avant la prochaine rentrée scolaire et d'exploiter les espaces verts dont dispose l'école, appelant les responsables locaux à assumer pleinement leurs responsabilités en matière d'aménagement et de nettoyage des écoles primaires. A la commune de Draria, Mme Benghabrit a exprimé son mécontentement quant au retard accusé dans la réalisation de classes supplémentaires au CEM Cherif§Kacem, soulignant que ses services prévoyaient d'exploiter les espaces adjacents à cet établissement pour construire une annexe et résoudre définitivement le problème de surcharge. Par ailleurs, la ministre a plaidé pour une gestion exemplaire des établissements éducatifs, à travers l'exploitation des moyens matériels et humains disponibles notamment la formation de la ressource humaine, appelant à la nécessité d'ouvrir «un dialogue permanent» avec les représentants du secteur de l'Education au niveau local et des Collectivités locales, afin d'examiner les solutions idoines à même d'assurer de meilleures conditions de scolarisation aux élèves.