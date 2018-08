Le chiffre du jour : 554,7 millions de dollars

MTN Nigeria a annoncé, la signature d’un accord de prêt de 200 milliards de nairas (plus de 554,7 millions de dollars US) avec un consortium de 12 banques au cabinet d’avocat Aluko & Oyebode à Ikoyi, à Lagos. MTN Nigeria prévoit d’investir une partie de cette somme dans l’amélioration de la qualité de ses services et produits.