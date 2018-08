Conjoncture : NÃ©cessaires ajustements ?

Le dinar algérien a perdu près de 50% de sa valeur entre 2014-2018. Cette dépréciation conséquente aux évolutions de certains fondamentaux, notamment sur les marchés extérieurs, devrait se poursuivre selon certains spécialistes de la place financière. La Banque d’Algérie qui vient d’apporter des éclairages à propos de cette question qui alimente l’actualité nationale, explique que, l’ajustement du cours du dinar n’est que la conséquence de fluctuations, sur les marchés financiers internationaux des changes, des monnaies de référence, à savoir, l’euro et le dollar. Aussi, la politique de change adoptée par la Banque d’Algérie a pour finalité «le maintien du Taux de change effectif réel (TCER) à un niveau proche de son niveau d’équilibre». Aussi, les évolutions dans les cours de change du dinar par rapport au dollar et à l’euro traduisent, en définitive, «des ajustements limités du cours de change du dinar par rapport à ces deux monnaies «en référence» aux évolutions de leurs cours sur les marchés internationaux, en contexte de relative amélioration des fondamentaux, en l’occurrence, une meilleure tenue des cours du pétrole et, «dans une moindre mesure, réduction du différentiel d’inflation». Par conséquent, les ajustements opérés étant limités, permettront d’éviter d’alimenter le risque inflationniste, dans ce contexte de «relative abondance de liquidités, induites par le recours au financement monétaire». En juillet 2017, dans une conjoncture similaire, l’économiste Nour Meddahi, professeur à Toulouse School of Economics recommandait alors que «Les autorités financières algériennes devraient continuer à dévaluer le dinar. Plus explicite, le Pr. Meddahi affirmai que la Banque d’Algérie aurait dû continuer à dévaluer le dinar, processus officiellement interrompu en juin 2016, tant la démarche relevait d’une « mesure permettant d’ajuster la situation et d’apporter une réponse à la situation de déficit budgétaire que vit le pays». Selon lui, «même si la dévaluation du dinar devrait induire une augmentation des prix, l’initiative était nécessaire pour sauvegarder l’économie du pays, d’autant plus, avait-il signalé que les réserves de change du pays s’amenuisait rapidement. «Quand on regarde le ratio des importations par rapport au PIB pour les deux ou trois dernières années, on s’aperçoit qu’il était de 29%. Historiquement, ce taux n’est pas très élevé, mais le problème se pose, en fait, avec le dinar qui est surévalué», expliquait-t-il. Par conséquent, il déduira que le PIB lui aussi est lui aussi surévalué. Des arguments que soutiennent d’autres spécialistes d’ailleurs. La Dépréciation du dinar est un «ajustement nécessaire», affirmait, en début d’année, le vice gouverneur de la Banque d’Algérie, Djamel Benbelkacem sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale. Aussi, l’autorité financière n’a opéré que des «ajustements nécessaires», affirmai-t-il, d’autant plus que « la valeur d’une monnaie doit refléter les performances économiques d’un pays, alors que l’économie nationale, déplorait-t-il, «n’est pas performante et n’est pas assez compétitive». «Le taux de change du dinar, son appréciation ou sa dépréciation sont déterminés en fonction des performances économiques, devait-il expliquer. A ce propos, «la convertibilité d’une monnaie ne se décrète pas», elle «est tributaire des performances économiques, et des niveaux des exportations, alors que dans notre cas, 95% de nos exportations sont des hydrocarbures», devait ajouter ce responsable de la Banque d’Algérie. Conclusion, «le taux de change du dinar, son appréciation ou sa dépréciation se déterminent en fonction des performances économiques».

D. Akila