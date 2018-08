Pomme de terre : Aucun stock spÃ©culatif Ã  Oran

Le directeur régional du commerce d’Oran a réfuté, après enquête menée par ses services, l’existence de «stocks spéculatifs» de pomme de terre au niveau des chambres froides de la région d’Oran, justifiant l’augmentation du prix de ce féculent par la rareté du produit et sa forte consommation durant la période estivale. Dans une déclaration à l’APS, Fayçal Ettayeb, a indiqué que les chambres froides de la région d’Oran «sont actuellement presque vides» et ce, en dehors du SYRPALAC, un dispositif de régulation des produits agricoles de large consommation, mis en place pour, a-t-il dit, «faire face à la période de soudure», tout en rejetant l’existence de stocks spéculatifs de ce tubercule. «Le système SYRPALAC a été mis en place également pour éponger le surplus de production, protéger les revenus des producteurs de la pomme de terre et mettre des quantités stockés sur le marché afin de préserver le pouvoir d’achat des citoyens contre la spéculation», a-t-il rappelé. La région du commerce d’Oran regroupe les wilayas d’Oran, de Tlemcen, de Sidi Bel-Abbes, d’Aïn Témouchent et de Mostaganem. «Il ne s’agit aucunement de rétention de stocks de pomme de terre d’après les premières conclusions de l’enquête menées par nos services de commerce au niveau des wilayas d’Oran, de Tlemcen, sidi Bel-Abbes, Aïn Témouchent et Mostaganem», a expliqué le même responsable, faisant observer que les causes de l’augmentation du prix de cet aliment de base sur le marché sont dues principalement à la rareté du produit, doublée d’une forte consommation durant la période estivale.