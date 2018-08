Tamanrasset : Divers projets pour booster lâ€™activitÃ© agricole

Plusieurs projets ont été réalisés et d'autres sont en cours de concrétisation pour booster l’activité agricole dans la wilaya de Tamanrasset, a-t-on appris hier de la direction des services agricoles (DSA). Parmi ces opérations figurent le fonçage de puits agricoles d’une profondeur globale de 6.150 m/l à travers les communes de la wilaya au titre du fond spécial de développement des régions sahariennes (FSDRS) outre le fonçage de 990 M/L de puits profonds au niveau des régions de Tidikilt et de In Gezzam, a expliqué le directeur du secteur Midoune Mohamed. La réalisation d’autres puits profonds (1.500 M/L) est également prévue dans ces deux régions, a-t-il ajouté. Ces puits permettront l’amélioration de l’irrigation à travers les périmètres agricoles, l’augmentation de la production agricole, a- indiqué ce responsable, avant de souligner qu’une action est prévus aussi pour la réhabilitation de cinq foggaras (système d’irrigation traditionnel ) à Tidikelt dans l’objectif de renforcer le développement des palmerais de cette région. Il s’agit également de la distribution de 350 serres au profit des agriculteurs de la wilaya qui sera suivie de 400 autres serres, outre l’équipement «prochain» de 450 puits agricoles, selon le même source. Une opération de l’électrification agricole totalisant un réseau de 100 km (20 km à Tidikelt et 80 km dans la région de l’Ahaggar) est en cours de réalisation, alors que le projet d’électrification des périmètres agricoles de la commune d’In-Gazzem est en voie d’achèvement.

Un nouveau projet d’électrification agricole (120 km ) est prévu pour ces mêmes régions, a indiqué M. Midoune. Par ailleurs, et dans l’objectif d’améliorer l’activité de l’élevage caprin, 2.500 têtes ont été attribuées aux familles à faible revenus, afin d’améliorer leurs conditions de vie, a-t-on signalé.