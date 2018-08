Vente de vÃ©hicules : Lâ€™AlgÃ©rie garde son leadership dans la rÃ©gion MENA

L’entrée de la production des voitures «Made in Bladi» a fortement contribué dans la forte croissance des ventes de véhicules dans notre pays. C’est ce qu’assure une étude effectuée sur la vente et la production des véhicules dans la région MENA, publiée par l’agence «Fox 2 Move» et rapportée par plusieurs médias algériens. L’enquête en question indique en effet, que l’Algérie a «gardé» au cours du premier semestre de l’année 2018, sa première place dans le classement des pays arabes affichant la plus forte croissance dans la vente des véhicules et révèle que la vente des voitures dans notre pays a connu une hausse de plus de 25%, justifiant ceci par le «succès» qu’ont connu les marques locales suite à la «forte» demande enregistrée durant cette même période.

Comparativement à nos voisins, l’Algérie fait mieux que le Maroc qui occupe la 4e place avec une hausse de 2,1 %, soit 43.110 unités vendues tandis que la Tunisie a connu une nette régression de la croissance des ventes, estimée à 16,7%. Sur le plan régional, l’Egypte et le Bahreïn complètent le podium avec respectivement des taux de croissance de 12,1% et 4.5% quant à l’Arabie Saoudite, elle a enregistré un recul de 15%. Il faut souligner que cette première place qu’occupe l’Algérie intervient dans un contexte économique particulier, marqué par d’abord l’instauration en 2016 des quotas d’importation des véhicules pour ensuite l’interdire carrément ds 2018. Une mesure prise dans le but de réduire la facture des importations devant la baisse drastique des recettes pétrolières.

La « loi » des quotas a eu son effet et provoqué une chute vertigineuse du nombre de véhicules finis importés, passant de 417.913 en 2014 à moins de 20.000 en 2017 ! Et lorsqu’on sait que l’Algérie importait, il n’y a pas longtemps de cela, par une trentaine de concessionnaires automobiles un demi-million de véhicules et payait une facture de 7 millions de dollars par an, en sus de 1,5 milliards pour la pièce de rechange, on ne peut que relever cette prouesse. Dés lors, l’intérêt s’est tourné vers la création d’une industrie automobile locale, poussée et encouragée par la mise en place de mesures visant à «soutenir» la production manufacturière en vue d'atteindre le chiffre de 500.000 unités fabriqués, à partir de 2019, en Algérie. On pense plus particulièrement aux exemptions d’impôt sur les sociétés et aux facilitation des procédures d’obtention de permis de construire des usines accordées aux constructeurs automobiles. Ainsi, après Renault qui a ouvert le bal, d’autres marques aussi prestigieuses les unes que les autres ont suivi, à l’image de Volkswagen, Kia, ou Hyundai en attendant Peugeot et Nissan. L’objectif des pouvoirs publics est de parvenir d’ici trois ans à 15% de production locale et à 40% d’ici à horizon 2023. Outre les ventes des véhicules «Made in bladi», les importations de collections SKD (semi-knocked-down) et CKD (completely-knocked-down) assemblées localement constituent un indice claire sur la tendance actuelle de l’industrie automobile en Algérie, soit exclusivement une production locale.

Les statistiques des services des Douanes algériennes indiquent que ces importations se sont multipliés par deux en 2017 et ont atteint 1,8 milliard de dollars. Une forte croissance justifiée par l’augmentation des capacités d’assemblage des usines algériennes. Reste à présent le défi du taux d’intégration locale que les constructeurs doivent relever et qui reste l’une des priorités dans cette industrie automobile. Il faut rappeler que le cahier des charges accorde à chaque opérateur un délai de trois ans pour intégrer un taux 15% et cinq ans pour parvenir à 40%, soit le taux d’intégration jugé «satisfaisant» et «acceptable» pour prétendre à la compétitivité. Les spécialistes et autres experts plaident à ce sujet le développer d’un tissu de sous-traitance basé sur des partenariats gagant-gagnant.

S. A. M.