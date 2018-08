Le MinistÃ¨re du Commerce lance une page facebook IntitulÃ©e : Â« clauses abusives Â»

Le ministère du Commerce vient de lancer une page facebook intitulée «Clauses abusives».

En effet, dans un communiqué publié sur son site-web le ministère a précisé que cette page dédiée exclusivement à la commission des clauses abusives prévue par le décret exécutif n° 06-306 du 10 septembre 2006, modifié et complété, fixant les éléments essentiels des contrats conclus entre les agents économiques et les consommateurs et les clauses considérées comme abusives et dont la liste nominative est fixée par arrêté du ministre du Commerce du 27 novembre 2017.

S’agissant des objectifs de cette nouvelle page, la même source a fait savoir que celle-ci constituera un espace d'échange, d'informations et d'idées réservé aux visiteurs (membres de la commission, opérateurs économiques et consommateurs) et toute autre personne intéressée par le domaine des clauses abusives.

Elle constituera également une source de données relatives aux informations liées aux travaux de la commission et aux données statistiques de celle-ci ainsi qu'un référentiel pour toute recherche dans le domaine. Le ministère a invité à cet effet, les consommateurs à participer activement à l'enrichissement du contenu de la page à travers vos contributions et de nous faire part de vos propositions d'amélioration de son contenu ou toutes autres suggestions utiles en la matière. Il y a lieu de noter que cette commission technique, a pour missions principales la recherche dans tous les contrats appliqués par les agents économiques aux consommateurs, les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif et formule des recommandations au ministre chargé du Commerce et aux institutions concernées. Aussi, elle peut également réaliser toute étude et/ou expertise se rapportant à l'état d'application des contrats à l'égard des consommateurs. Le ministère a noté également que cette commission traite d’un domaine particulièrement sensible pour les consommateurs, à savoir celui des contrats d’adhésion, sous toutes ses formes, utilisés par les opérateurs dans leurs relations avec les consommateurs. «A travers ces clauses l’agent économique», a précisé le ministère «dégage unilatéralement sa responsabilité et n’indemnise pas le consommateur en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’inexécution défectueuse de ses obligations».

Ces clauses constitueront également un moyen efficace pour l’agent économique de renoncer à tout moyen de recours quand il détecte un cas de litige avec le consommateur.

M. A. Z.