Au cafÃ© littÃ©raire Â« le sous-marin Â» : Lâ€™art-Con-ciel, dâ€™Islam Guerroui, en avant-premiÃ¨re

Écrit et réalisé par Islam Guerroui, «L'Art-Con-Ciel» est le titre d’un court-métrage de pas plus de six minutes, dont l'avant-première a eu lieu samedi dernier au café littéraire «Le Sous-Marin» situé au boulevard Krim-Belkacem.

A travers ce court-métrage, Islam Guerroui relate l’histoire d’un triller psychologique. Il s’agit d’un jeune acteur à succès qui revient chez lui à la quête de la nostalgie d’autres temps, pour écrire son premier scénario. Incarné par le jeune Rachid Allaf, ce jeune acteur se retrouve confronté à ses anciens spectres. Etant jeune il fit un accident de voiture dans lequel ses parents décèdent. Il devient schizophrène et paranoïaque et parle à d’autres personnes qui ne sont que le fruit de sa schizophrénie.

Particulièrement apprécié des amateurs de suspense qui ont quand même un peu peur des images trop violentes, ce court-métrage a l’avantage d’impliquer complètement le spectateur dans sa compréhension du personnage. Le réalisateur utilise le suspense ou la tension narrative pour provoquer chez le spectateur une excitation ou une appréhension et le tenir en haleine jusqu'au dénouement de l'intrigue. Certains critiques estiment que les meilleurs auteurs de thrillers psychologiques sont des schizophrènes, car ils seraient mieux capables de construire tout le mental et l’histoire de plusieurs personnages pour les mettre au centre de l’action.

L'histoire du 7e art regorge de ces personnalités dédoublées. Un thème passionnant. Ce combat de plusieurs personnalités à l’intérieur même d’un seul homme est totalement représentatif du métier d’acteur, et est, dans une plus grande généralité, l’image même du 7e Art. A l’écran, on aime représenter les êtres à plusieurs visages

Répondant à une question relative au choix de ce titre qui est à l’origine un jeu de mot, le réalisateur du court-métrage explique «lorsqu’on prononce l’art-con-ciel c’est relatif à la nature, quelque chose qui reflète la couleur et qui représente la schizophrénie du personnage», «l’art c’est parce que ça parle d’art, con c’est par rapport au personnage qui est arrogant et qu’au finale ce n’est qu’un acteur raté et ciel c’est par rapport à la nature», précise-t-il. Ce court-métrage qui a été réalisé par les moyens du réalisateur et son entourage a pris un mois de tournage avec quatre acteurs, aux côtés de Rachid Allaf, on distinguait Lamia Saâd Bouzid, Nassima Louail, Nail Lakhdari, et Massinissa Oubaiche.

Sihem Oubraham