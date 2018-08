Office national de la culture et de lâ€™information : 186.000 spectateurs depuis le dÃ©but de la saison estivale

Les activités culturelles et artistiques de l'Office national de la culture et de l'information (ONCI) ont drainé près de 186.000 spectateurs à l'échelle nationale depuis le début de la saison estivale, a-t-on appris samedi à Oran du responsable de la communication de cet organisme relevant du ministère de la Culture.

Les activités de l'ONCI, entre soirées musicales, expositions d'artisanat traditionnel et manifestations folkloriques, ont été suivies par 185.980 personnes à travers différentes wilayas du pays, a précisé Abdelhamid Bouhala.

«L'engouement du public constitue un précieux indicateur de l'attachement des citoyens au patrimoine culturel national dans toute sa diversité», a souligné M. Bouhala dans une déclaration à l'APS, à l'issue des activités organisées par son institution à Oran. Près de 2.300 artistes ont contribué à l'animation du programme national de l'ONCI, à savoir 1.602 musiciens, 597 chanteurs et 98 artisans, a-t-il indiqué. La capitale de l'Ouest a accueilli dans ce cadre plusieurs rencontres telles les «Journées culturelles du Sud» qui ont permis aux visiteurs de découvrir la beauté et l'originalité de l'artisanat traditionnel perpétué, a-t-il dit, par de dignes héritiers des métiers ancestraux, activant notamment dans les wilayas d'Illizi, Adrar, Ouargla et Béchar.

Ces Journées se sont tenues à l'esplanade de Sidi M'hamed, dans le prolongement du Front de mer, sous le slogan «Notre patrimoine, notre identité», invitant le public oranais et les touristes de séjour dans cette wilaya à visiter les tentes traditionnelles dressées à cette occasion.

A l'intérieur, les hôtes ont pu apprécier le savoir-faire ancestral de la région Sud du pays, à travers l'exposition de divers objets de l'artisanat d'art dont la poterie, la sculpture sur bois, la maroquinerie, la décoration au sable et d'autres articles tels les instruments de musique traditionnels. Des soirées musicales ont été également animées dans le cadre de cet événement avec la participation de différentes troupes des wilayas indiquées, mettant notamment en relief le genre Gnaoui.

Oran a également accueilli d'autres manifestations, dont celle intitulée «Eté d'Algérie à El-Bahia», consistant en l'animation de concerts par nombre de jeunes chanteurs à succès comme Yasmine Ammari, Leila Borsali, Cheb Reda, Youba, Cheb Houssem, L'Algérino, Cheb Wahid, Amel Zen, Bilal Seghir, Dj Nassim et le rappeur Nabs.

Alger, Constantine, Tipasa, Guelma, Kherrata, Skikda et Tébessa figurent parmi les autres villes ayant baigné dans cette ambiance estivale à la faveur du programme culturel et artistique mis en œuvre par l'ONCI qui a, pour rappel, également assuré l'animation des cérémonies d'ouverture et de clôture des 3èmes Jeux africains de la jeunesse (18-28 juillet).

