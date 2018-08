JournÃ©es du rire 2018 : Hommage au comÃ©dien Mohamed Djedid

Le coup d’envoi des «journées du rire 2018», organisé cette année en hommage au défunt comédien Mohamed Djedid dit Houari Boudaou, a été donné, samedi soir au théâtre de verdure «Hasni Chekroun» d’Oran, en présence d’un public nombreux et appréciateurs.

Plusieurs comédiens se sont relayés sur la scène du théâtre de verdure pour divertir un public très friand d’humour et de spectacles comiques, dont Hazim-Mustapha-Hamid du célébre trio «Bila houdoud», ainsi que Haroudi, «Kouider», Zaza, le groupe Chourouk, Mohamed Bessam, Hamid Achouri et Zouaoui Charef.

Durant la soirée, chaque comédien a saisi l’occasion pour dire quelques mots en hommage à feu Mohamed Djedid qui a collaboré, dans ses sketchs avec la plupart d’entre eux.

Le public a été très vite en phase avec les différents comédiens, même si les sketchs présentés n’ont guère dépassé les 15 minutes chacun. Les artistes ont été très acclamés par le public qui demandait davantage des artistes.

La seconde soirée de ces journées du rire 2018, qui s’étalent sur deux jours, durant laquelle la famille du défunt comédien Houari Boudaou sera honorée, promet d’être encore plus attrayante avec la participation d’un plus grand nombre d’artistes, notamment Hindou, Houari Ftita, Khassani Abed, le Groupe Sig avec Alilou, les frères Nekaa, sofiane Hamacha, Imed, Lazreg, Bicha, ainsi que Atika, Kouider Mousakh, Bakhta, Bariguou et Abdelkader Amjad que le poublic oranais connait bien et apprécie.

Plusieurs élus locaux de l’APC et de l’APW d’Oran seront, en effet, présents lors de la clôture des ces journées qui, pour rappel, sont organisées par la Régie des manifestations Culturelles de la Ville d’Oran dans le cadre du programme d’animations culturelles de la saison estivale 2018.

Par ailleurs, la musique était également présente en cette première soirée avec la participation de trois artistes, en l’occurrence Abdelkader Khaldi, Saber Houari et Cheb El-Hebri, accompagnés d’un orchestre dirigés par Kouider Berkane.

Rappelons que Mohamed Djedid, est décédé le 15 avril dernier, à l’âge de 55 ans, des suites d’une longue maladie. Il était célèbre pour avoir participé dans les séries comiques «Thoulathi Al Amjad» et «Bila Houdoud». Il a par la suite joué dans plusieurs autres séries télévisées interprétant les premiers rôles. Le dernier en date était «Boudaou» dans la série diffusée durant le mois de ramadhan 2017.