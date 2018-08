Esplanade de Riadh El-Feth : Du raÃ¯ universel

L’esplanade de Riadh El-Feth a pris des couleurs, samedi soir, pour le compte de l’avant-dernière soirée du festival Alger Rama, organisé par l’office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA).

Des milliers d’algérois ont assisté à des spectacles et pas des moindres avec les stars de l’ancienne chanson rai, à savoir le mythique groupe Rainarai, Cheb Nasro, Cheb Tarek ou encore Cheba Kheira.

Il faisait chaud et humide samedi soir, rien ne vaut qu’une balade nocturne pour se dégourdir les jambes. Les habitants d’El Madania et des quartiers avoisinants ont pris d’assaut l’esplanade de l’Office Riadh El Feth pour apprécier quelques notes musicales essentiellement nostalgiques. Le début du spectacle a été assuré par le groupe d’anthologie Rainarai qui a enflammé le public en interprétant des tubes cultes, à l’exemple de «Ya zina». Ayant un côté blues et rock, Lotfi Attar est resté fidèle à son rai authentique depuis les années 1980, ce qui fini toujours par payer notamment pas la fidélité du public qui transmet la virtuosité de cette musique d’exception de génération en génération. Rencontré à l’issue de son show, Lotfi Attar a le même sentiment de chanter à la capitale, notamment à l’office Riadh El Feth. «J’ai fait partie des artistes ayant animé le premier concert de cet

office, ça me rappelle de très bons souvenirs. Ça me fait toujours un grand plaisir de voir notre public d’autrefois venir avec les enfants, cela prouve que le message est passé», a-t-il fait savoir. Lotfi Attar, grand nom de la chanson rai et icône de la musique algérienne, parle de sa démarche artistique au temps de la médiocrité, notamment lorsqu’il s’agit de la chanson rai. «Pour notre groupe, ce qui a été fait est vrai, depuis 1982 on ne produit pas n’importe quelle musique, celle du cabaret ou la musique commerciale. nous avons apporté une musique propre, authentique et engagé qui reste gravé à jamais. Rainarai est une école, c’est un savoir-vivre et une révolution culturelle qui ne mourra jamais», a-t-il souligné.

Le public a assisté par la suite à une fusion entre la rai et le reggae, rien de plus beau pour un fusion du moment où ces deux musiques inspirent le soleil et la joie de vivre, et c’est Cheb Tarek qui a littéralement enflammé le public qui a chanté, dansé et sauté au rythme de plusieurs sonorités laborieusement arrangé et composé par un artiste qui travaille doucement mais surement. Le rai féminin était présent également avec Cheba Kheira qui a enchanté son large public venu nombreux avant de céder la scène à Cheb Nasro, la star de retour au pays après une vingtaine d’années aux Etats-Unis. Après un long standing-ovation, Cheb Nasro a gratifié ses fans d’un florilège de chansons cultures qui ont marqué toute une génération aux années 1990 comme «Wili wili» ou encore «Ya mra». Au moment où la chanson Rai ne cesse de tomber dans la médiocrité et la vulgarité, alors qu’elle porte dans ces années de gloire de grands noms et de belles paroles basées essentiellement sur l’amour et la romance, l’initiative de l’ONDA d’organiser un méga festival dans la capitale avec comme tête d’affiche de grands artistes du rai est à encourager pour rappeler au public l’authenticité de notre musique.

Kader Bentounès