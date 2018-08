Grand angle : Espoir

Après sept années de guerre en Syrie, le temps est-il venu de croire que la fin du conflit qui ravage ce pays depuis 2011 est proche ? Pour certains analystes, évoquer l’épilogue de cette guerre serait faire preuve d’un «optimisme exagéré». Mais il n’empêche que des signes concrets donnent à penser que le dénouement espéré peut intervenir à n’importe quel moment, pour peu, toutefois, que les parrains des protagonistes trouvent un terrain d’entente. Mais ils sont conscients que ce conflit ne peut durer indéfiniment. Une telle option n’arrange pas les affaires des pays soutiens des parties au conflit, car plus il se prolonge plus ils seraient dans l’incapacité de concilier les positions et de remédier à ses retombées politiques et économiques. Cette entente qui devrait intervenir, tôt ou tard forcément, est du reste encouragée par les victoires de l’armée syrienne et la reconquête par ses forces de l'essentiel du territoire. A cela il y a aussi lieu de relever le retour de milliers de réfugiés dans leur pays, en réponse à l’appel lancé par le gouvernement syrien, lequel a entrepris par ailleurs un vaste chantier de reconstruction, qui ne peut que consolider ce retour progressif à la normale et confirmer que la fin du conflit n’est plus une option virtuelle. L’après-guerre est présent dans les esprits. La reconstruction de la Syrie est en marche affirme-t-on. Mais du chemin reste à faire. Et pour le parcourir en toute sérénité des efforts sont encore nécessaires, sur le plan politique d’abord. Et c’est ce à quoi s’attelle l’ONU à travers l’envoyé spécial pour la Syrie, Staffan de Mistura. Le processus de Genève «est le seul moyen pour parvenir à un règlement politique en Syrie» martèle-t-on. Mais pas seulement, puisque d’autres initiatives sont venues se greffer à ce processus. Le 7 septembre prochain un sommet quadripartite des présidents russe,Vladimir Poutine, turc, Recep Tayyip Erdogan, français, Emanuel Macron, et la chancelière allemande, Angela Merkel, est prévu à Istanbul, organisé à l'initiative du président turc. Samedi le président russe et la chancelière allemande ont souligné la nécessité d’une accélération du processus de règlement politique de la crise syrienne.

Nadia K.