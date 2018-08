Aides aux rÃ©fugiÃ©s palestiniens : Hamdallah appelle la communautÃ© internationale Ã  plus dâ€™efforts

Le premier ministre palestinien, Rami Hamdallah, a appelé hier la communauté internationale à accroitre l'aide humanitaire aux réfugiés palestiniens, réclamant des mesures urgentes pour contraindre l'entité sioniste à respecter les règles du droit international humanitaire et les principes des droits de l'homme. Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, dimanche, à l'occasion de la Journée humanitaire mondiale, célébrée par les Nations unies et ses différents organes spécialisés, le Premier ministre palestinien a exhorté la communauté internationale a déployé ses efforts pour assurer la réalisation des principes sur lesquels est instituée cette journée humanitaire internationale, a rapporté l'agence palestinienne Wafa.

Il s'agit, selon le responsable palestinien, d'assurer la protection des volontaires et du personnel humanitaire sur le terrain, en portant secours aux populations dans les camps de réfugiés palestiniens vivant dans les territoires palestiniens occupés et ceux habitant dans la bande de Ghaza, où environ 80% des Palestiniens vivent uniquement de l'aide internationale.

Dans ce contexte, le premier ministre palestinien a souligné «l'importance d'intensifier et d'accroître le soutien international à l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens de l'ONU (UNRWA), pour assurer la continuité dans la prestation de ses services à environ six millions de réfugiés palestiniens vivant dans des conditions très difficiles». «Cette aide est pour eux une bouée de sauvetage et une forme de responsabilité permanente des Nations unies et de la communauté internationale dans son ensemble en vers la question palestinienne et les réfugiés», a soutenu Rami Hamdallah. La Journée humanitaire mondiale est célébrée chaque année, le 19 août, pour rendre hommage aux travailleurs humanitaires qui risquent leur vie dans le domaine des services humanitaires. Elle vise également à mobiliser et apporter un soutien en faveur des personnes touchées par des crises et des guerres dans le monde entier. Vendredi, les Nations unies ont averti dans un communiqué que le financement des opérations humanitaires dans les territoires palestiniens occupés est à son niveau le plus bas, menaçant la livraison d'aides vitales aux populations de Cisjordanie et de l'enclave de Ghaza. Jusqu'à présent, seuls 25% des près de 540 millions de dollars nécessaires cette année ont été reçus, a indiqué le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Selon l'OCHA, la baisse du financement de l'agence onusienne chargée d'aider les réfugiés palestiniens est un facteur inquiétant. L'UNRWA fournit des services d'éducation, des soins de santé et des services sociaux à plus de cinq millions de réfugiés palestiniens au Moyen-Orient et est la plus grande agence humanitaire dans les territoires palestiniens occupés. L'agence est presque entièrement financée par des contributions volontaires des Etats membres des Nations unies. Le chef de l'UNRWA, Pierre Krohenbühl, a indiqué que le financement des opérations de son agence n'était assuré que jusqu'à la fin du mois de septembre. «Le déficit actuel de l'UNRWA est de 217 millions de dollars», a-t-il déclaré jeudi devant sa commission consultative.

Une activiste norvégienne blessée par des tirs des forces d’occupation à Kafr Qadoum



Une activiste norvégienne a été blessée, samedi soir, par des tirs des forces d'occupation israéliennes pendant des manifestations dans le village de Kafr Qadoum à l’est de Qalqilya (Cisjordanie), ont rapporté des médias palestiniens. Selon l'agence Wafa, une activiste norvégienne, âgée de 43 ans, a été blessée par une balle en caoutchouc au ventre par les forces d'occupation israéliennes lors d'une marche pacifique contre la colonisation et demandant l’ouverture d’une rue fermée depuis 15 ans. Selon une source locale, citée par l'agence palestinienne, de violents affrontements ont éclaté suite à cet incident entre les forces d’occupation et des participants à la marche anti-colonisation.

Kafr Qadoum avait connu déjà de vives tensions suite à des manifestations populaires exigeant l’ouverture de la rue fermée par l’occupation israélienne.

Ces manifestations avaient donné lieu à une série d'arrestations et à des affrontements provoquant des blessés parmi les palestiniens.

Par ailleurs, les forces d'occupations israéliennes ont attaqué samedi plusieurs maisons et interrogé leurs habitants dans la localité de Yaabad, au sud-ouest de Jénine, a ajouté Wafa, précisant que des colons ont coupé également des dizaines d'oliviers appartenant à des palestiniens dans la localité d'Arrabeh se trouvant au sud de Jénine.

Ghaza : l’occupant israélien ferme le point de passage d’Erez

Le point de passage d'Erez dans le nord de la bande de Ghaza a été fermé, hier, par l'occupant israélien, ont rapporté des médias locaux. Le point d'Erez, seul passage pour les personnes entre l'enclave palestinienne et Israël, restera néanmoins ouvert pour «les cas humanitaires et pour les malades», ont affirmé les mêmes sources. Le bureau des affaires civiles de l'Autorité palestinienne à Ghaza a confirmé cette fermeture, exceptée pour les malades et pour les Ghazaouis devant revenir dans l'enclave palestinienne. Vendredi, deux Palestiniens ont été tués par des tirs de soldats israéliens dans la bande de Ghaza lors de manifestations et de heurts le long de la frontière. Par ailleurs, l'Egypte a annoncé que le point de passage de Rafah devait être exceptionnellement ouvert en prévision de la fête de l'Aïd el Adha.