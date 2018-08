Syrie, Ukraine, Iran et gazoduc Nord Stream 2 : Les sujets chauds de la rencontre Merkel - Poutine

La chancelière allemande, Angela Merkel, a plaidé, lors d'un entretien avec le président russe, Vladimir Poutine, samedi au nord de Berlin, pour le dialogue dans la résolution des sujets tels que la Syrie, l'Ukraine, l'Iran et le projet de gazoduc Nord Stream 2.

Avant cette rencontre au château de Meseberg, qui donne suite à la visite de Mme Merkel à Sotchi en mai, les deux dirigeants se sont adressés à la presse. «Je suis d'avis que les questions controversées ne peuvent être réglées que par le dialogue», a fait remarquer Mme Merkel. S'agissant du Nord Stream 2 censé relier la Russie à l'Allemagne via la mer Baltique, la chancelière a indiqué que l'Ukraine devait continuer à jouer un rôle dans le transit du gaz vers l'Europe une fois le gazoduc mis en place. Elle a salué le début des discussions entre l'UE, l'Ukraine et la Russie à ce sujet. «Je tiens à souligner que l'import est que le transit par l'Ukraine, qui est traditionnel pour nous, réponde à la demande économique», a indiqué M. Poutine, ajoutant qu'il s'agissait d'un projet exclusivement économique. Washington s'oppose à ce projet de peur qu'il ne renforce la dépendance de l'Allemagne par rapport à la Russie en matière de l'énergie, alors que l'Ukraine craint que le gazoduc ne permette à la Russie de se débarrasser d'elle dans le transit du gaz.

M. Poutine a par ailleurs exhorté l'Europe à intensifier son aide humanitaire à la Syrie pour que les réfugiés puissent rentrer chez eux, mettant l'Europe en garde contre le fait que des millions de réfugiés jordaniens, libanais et turcs constitueraient un lourd fardeau pour l'Europe. Mme Merkel a souligné qu'il fallait d'abord éviter une crise humanitaire à Idleb, en Syrie, et dans sa région environnante.

Selon elle, M. Poutine et elle-même avaient déjà discuté de la réforme constitutionnelle et d'éventuelles élections lors de leur dernière rencontre à Sotchi.