Radieuse : Visite Ã  Bediar (ex-joueur du MCO)

Fidèle à ses traditions de solidarité et de soutien aux anciens joueurs de football qui ont servi exemplairement le sport algérien, l’association Radieuse, présidée par monsieur Chafi Kada, s’est rendue au pavillon 5 du CHU d’Oran où se trouve le service d’ématologie et où a été hospitalisé Hadj Beddiar Lahouari la semaine dernière.

L’ex-grand défenseur central du MCO des années 60 et 70, âgé de 85 ans, se trouve dans un état délicat.

La femme de Beddiar et ses enfants ont été agréablement surpris par cette visite de la délégation de la Radieuse, dirigée par Chafi Kada, accompagné des anciens internationaux, Omar Belatoui, Foussi Tayeb et Benchiha Nacer. Chafi Kada dira : «Hadj Beddiar Lahouari a rendu beaucoup de services au football algérien, tant avec son seul et unique club, le MC Oran, qu’avec l’équipe nationale dont il a très bien défendu les couleurs.

Il a été un grand joueur, un bon éducateur et un dirigeant exemplaire, toujours au sein du MCO. Il était et est encore très bien estimé par la plupart des anciens internationaux, des joueurs et des supporters de la ville d’Oran.

C’est notre devoir d’être à ses côtés et de le soutenir dans ces moments difficiles car il reste un grand monsieur du football algérien et oranais.»