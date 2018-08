Ligue des champions dâ€™Afrique, DH El Jadida 2 â€“ MC Alger 0 : Le Mouloudia se complique la tÃ¢che

«C’est notre plus mauvais match depuis une année», a déclaré l’entraîneur du Mouloudia d’Alger, Bernard Casoni, sur la rencontre de son team face à la formation marocaine du Difaâ Hassani El Jadida, disputée samedi soir au stade Mohamed-El-Abdi.

Lors de cette partie comptant pour l’avant dernière journée de la phase des poules de la Ligue des Champions d’Afrique, le MCA s’est incliné par le score net et sans bavure de 2 à 0. A l’exception du premier quart d’heure de jeu où les camarades de Hachoud se sont montrés dangereux, en imposant un rythme soutenu à leurs adversaires du jour, le doyen des clubs algériens était loin de son niveau. Par ailleurs, les ratés de Nekkache et Derradja en début de rencontre illustrent parfaitement le manque d’efficacité offensive par lequel se distingue l’équipe depuis quelque temps déjà, malgré les renforts au niveau de ce compartiment.

Le quart d’heure de vérité passé, les locaux ont repris les choses en main. Après une tentative ratée de Nanah (24’), Megri ouvre la marque à la demi-heure de jeu, en concluant une superbe action collective, devant une défense fébrile du MCA.

En seconde période, les joueurs d’El Jadida ont maintenu le cap. A un quart d’heure de la fin, Msuva scelle le sort de la partie en aggravant la marque. «Il faut reconnaitre que le DH El Jadida mérite amplement sa victoire, qui ne souffre d’aucune contestation.

Les Marocains ont réalisé le match parfait. De notre côté, nous avons bien débuté le match, avant de sombrer. Durant le premier quart d’heure, nous avons manqué trois occasions nettes de scorer. J’avoue ne pas avoir reconnu mon équipe, par la suite. Le but encaissé à la demi-heure de jeu nous a complètement déstabilisés. En seconde période, mes joueurs n’ont pas trouvé les ressources, en encore moins la motivation nécessaire, pour revenir dans le match. Ce qui nous a valu un second but. Après cette journée, les choses se sont un peu plus compliquées.

On n’a pas d’autres choix que de battre l’ES Sétif lors de la dernière journée et attendre le résultat de l’autre match entre le DH El Jadida et le TP Mazembé.

Désormais nous n’avons plus notre destin entre les mains», a déclaré le technicien français Bernard Casoni. De son côté, le coach marocain s’est montré satisfait de l’issue de cette confrontation. «Nous avons abordé cette rencontre avec beaucoup de détermination. Un faux pas nous aurait écartés définitivement de la course. On devait s’imposer pour garder intactes nos chances de qualification. Cela dit, j’étais un peu surpris du jeu proposé par le MCA, qui n’était pas à son meilleur niveau. Désormais, nous avons une chance. Nous allons tout faire pour bien la saisir. Nous allons nous déplacer au Congo avec la ferme intention de remporter le match face au TPM», a indiqué AbderrahimTalib. Pour rappel, l’ESS, le MCA et le DH El Jadida se trouve à égalité de points (5pts) dans ce groupe «B», à l’issue de cette manche. Lors de la dernière journée, prévue le 28 août, le Mouloudia d’Alger reçoit l’Entente de Sétif, alors que le DH El Jadida se déplacera au RD Congo.

Rédha M.