Dans la lucarne : OÃ™ est le spectacle ?

On a l'impression de vivre le même scénario dans notre championnat national depuis déjà quelques années. Les choses n'avancent pas, malgré les propos de certains qui se montrent assez dithyrambiques. C'est-à-dire qu’ils veulent nous «vendre du vent» comme quoi ce qu'ils ont vu jusqu'ici est assez acceptable. Pourtant, ceux qui ont toujours mis l'accent sur la «faiblesse» du niveau du football algérien. C'est-à-dire qu'on ne voit pas une amélioration chaque année que dieu fait. C'est vrai si on se fie aux renforts effectués par la plupart des clubs pour ne pas dire tous, on pourrait dire, avant même le début de la saison, que tout allait dans le bons sens, et ce, malgré les problèmes financiers qui se posent avec acuité à quelques clubs, notamment ceux qui n’ont pas de sponsors. Baser son budget de fonctionnement sur uniquement les subventions étatiques ou des autorités locales ne peut les mener à bon, bord. De plus, ils n’ont pas de budgets prévisionnels. C’est-à-dire qu'ils naviguent à vue. Et cette situation est en train d'avoir des répercussions quasi-directes sur le niveau de notre championnat national. Ce qui fait courir encore les supporters pour remplir et garnir nos différents stades à travers les 48 wilayas, c'est un peu pour voir du spectacle et oublier un peu le quotidien qui n'est pas toujours facile. En fin du compte, ils quittent les stades déçus et surtout très mécontents d'avoir payé pour quelque chose qui ne le mérite pas. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte, chaque week-end, que nos équipes ne font pas d'efforts pour rendre leur jeu agréable à suivre et à voir. Pour eux, un match de football, c'est redevenu presque une corvée dont il faudra s’acquitter et c’est tout. Et c'est ce qui fait que les supporters s'adonnent à autre chose lorsqu'ils sont dans une enceinte sportive. Les rencontres auxquelles on a été conviés à suivre ont laissé globalement un goût d'inachevé, d'incomplet, puisqu'il y eut tout sauf l'«essentiel qui est le spectacle pour lequel tout le monde s’est déplacé. On avait vu le face-à-face entre le nouveau promu, le CABBA, et le champion d’Algérie en titre, le CSC, au stade du 20-Août de Bordj Bou-Arrréridj. C'est-à-dire que cette empoignade vient à la veille de l’anniversaire de la commémoration de l’insurrection du constantinois menée par Zighoud Youcef. Il est vrai que les gradins de ce stade étaient bien garnis des supporters des deux galeries. Dans ce lieux, il y avait franchement de l'ambiance, et généralement, on vient pour cela. Car tout le monde sait que le «rectangle vert» est redevenu comme une «piscine» pour nos joueurs. Ils ne font que plonger au lieu de jouer au vrai football en montrant d'une manière claire, à tous, les qualités de chaque joueur. Malheureusement, comme on ne peut ni déborder son vis-à-vis ni faire quelques «trucs» dignes d'intérêt, on commence alors à tricher en «tombant», sans que l'adversaire ne les touche. Ce qui reste sans explication, c'est le fait que les arbitres jouent le jeu en sifflant à tort et à travers. Les coups francs suite à des fautes simulées sont légion. Pour les penalty généreux, il y a à boire et à manger, puisque même les speakeurs-tv tombent, eux aussi, dans le jeu en affirmant à chaque plongeon imaginaire dans la surface de réparation «qu’il y a penalty, alors qu'il n'y avait aucun contact. Ils vous diront qu'il y avait «poussette». Cette dernière n'a jamais provoqué de faute. Néanmoins, comme la «triche» s'est érigée en système, on peut tout entendre de nos jours. On doit revoir certaines choses pour voir notre «jeu à onze» connaître une progression linéaire et salutaire pour le sport-roi national.

Hamid Gharbi