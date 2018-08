CongrÃ¨s de lâ€™UNAF : Proposition de candidature tripartite pour le Mondial-2030

Le président de la Fédération Tunisienne de Football (FTF), Wadii Jari, également président de l'Union Nord-Africaine de Football (UNAF), va proposer à trois fédérations membres de l'Union de présenter un dossier commun pour l'organisation de la coupe du monde 2030, lors du congrès de l'UNAF qui se tiendra samedi à Tunis. La FTF a précisé, vendredi, sur son site officiel, que les pays membres de l'UNAF seront consultés à propos d'une co-organisation du Mondial-2030 par trois fédérations nationales, laquelle proposition qui doit bénéficier d'abord du soutien de la Confédération Africaine de Football, avec la possibilité d'associer un autre pays européen voisin. D'autres points seront également proposés lors de ce congrès, tels que le libre transfert des joueurs entre les différents clubs appartenant à cette zone, et l'organisation durant la période estivale de tournois internationaux entre les équipes locales titrées, sous l'égide de l'UNAF et en coordination avec les différentes fédérations nationales (Tunisie, Algérie, Egypte, Maroc et Libye).