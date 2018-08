Ligue 2 (2e journÃ©e) : Lâ€™ASO, lâ€™ABS et lâ€™ESM toutes voiles dehors...

La 2e journée du Championnat de Ligue 2 Mobilis de football, disputée dans sa totalité samedi, a été l'occasion pour l'ASO Chlef, l'A. Boussaada et l'ES Mostaganem d'afficher clairement leurs ambitions en s'installant en tête du classement avec le maximum de points (6). Tout d'abord, l'exploit de la journée a été réalisé par les Chélifiens de l'ASO qui ont relevé le défi de l'emporter sur le terrain de l'USM Annaba battue devant un public record. Le but inscrit par Arab (16e) a ruiné les espoirs des hommes de Kamel Mouassa qui croyaient dur comme fer à la victoire. Le nouveau promu l'ES Mostaganem continue d'étonner en battant un ex-pensionnaire de la Ligue 1, en l'occuurence l'USM El-Harrach (1-0), grâce à Benmeghit (71e) qui met ainsi son équipe sur la voie royale. De son côté, l'autre co-leader, l'A. Boussaada, n'a pas raté l'opportunité de faire le plein face au NC Magra, contraint d'évoluer à Sétif, pour terrain non-homolgué. Les Boussaâdis doivent une fière chandelle au buteur Yalaoui, auteur du doublé (55 s.pen et 87), qui prend le relais de son compère Djabali, qui avait inscrit un triplé la semaine dernière devant le RC Kouba (5-0). Cette journée a été favorable au MC El-Eulma et au WA Tlemcen qui talonnent ainsi le trio de tête. Les Eulmis vainqueurs de la JSM Skikda (2-0), affichent de meilleures dispositions par rapport à l'ancien exercice Time out

Résultats

NC Magra - Amel Boussaâda 0-2

ES Mostaganem - USM Harrach 1-0

RC Relizane - MC Saïda 3-1

ASM Oran - USM Blida 4-1

RC Kouba - US Biskra 0-0

MC El-Eulma - JSM Skikda 2-0

WA Tlemcen - JSM Béjaïa 1-0

USM Annaba - ASO Chlef 0-1