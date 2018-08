Ligue 1 (2e journÃ©e) : Le Paradou AC et le CR Belouizdad se neutralisent (0-0)

Le Paradou et le CR Belouizdad se sont neutralisés (0-0) en match décalé de la 2e journée du Championnat d'Algérie de football, Ligue 1 Mobilis, disputé samedi soir au stade Omar-Hamadi (Alger). A l'issue de cette rencontre, le PAC occupe la 7e place avec un total de 2 points, alors que le CRB reste 16e et dernier avec moins de 2 pts. Cette journée a débuté vendredi et a donné les résultats suivants :

Vendredi 17 août :

MO Béjaïa - JS Kabylie 1-1

USM Bel-Abbès - O Médéa 1-2

JS Saoura - MC Oran 2-0

CABB Arréridj - CS Constantine 0-0

Samedi 18 août :

Paradou AC - CR Belouizdad 0-0

Reste à jouer (Samedi 25 août) : Alger (20-août 1955) : NA Husseïn-Dey - USM Alger (17h00) Stade à désigner : AS Aïn M'lila - ES Sétif (17h00) huis clos Tadjenanet : DRB Tadjenanet - MC Alger (17h00)