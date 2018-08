Equipe nationale, En prÃ©vision du match face Ã  la Gambie : Belmadi ouvre la porte Ã  tout le monde

Djamel Belmadi est venu présenter les grandes lignes de son projet à la tête des Verts, samedi, au cours d’une conférence de presse aux allures d’un baptême du feu. Franc et direct, le nouveau sélectionneur national semble avoir laissé une bonne impression générale, en attendant de faire naturellement ses preuves sur le terrain.

l’ancien entraîneur d’Al Duhail est arrivé avec plein d’ambitions. Il met carrément la barre très haut en annonçant son souhait «fou», disait-il, de remporter la CAN-2019.

Mais en attendant, Belmadi devra s’atteler d’ores et déjà à préparer le déplacement à Banjul dans le cadre des éliminatoires pour cette même CAN-2019 dans moins de trois semaines.

Pour ce faire, le sélectionneur national devait d’ailleurs rendre publique sa première liste de convoqués en perspective. Celle-ci devait être publiée ce dimanche.

A l’heure où nous mettons sous presse, la liste en question n’est toujours pas connue, mais on sait d’avance que celle-ci comptera au moins 30 joueurs, Djamel Belmadi voulant regrouper un maximum de joueurs pour sa première à Sidi-Moussa.

Lors de ce premier stage, le sélectionneur des Verts aura donc l’occasion d’expliquer sa politique au groupe et éventuellement parler individuellement avec les joueurs sans avoir à faire une tournée européenne dans l’immédiat dans le but de faire connaissance avec les joueurs, comme l’avait fait par exemple avant lui Lucas Alcaraz.

L’ancien capitaine de l’EN a mis les choses au clair d’entrée de jeu, samedi, lors de sa première conférence de presse, en annonçant que «tout joueur qui dispose d’un 12S (sic) sera sélectionnable». Une manière de mettre fin à la polémique pro-locaux. Belmadi a clairement fait savoir qu’il ne veut «plus entendre parler du clivage pro-locaux» à l’avenir. Le nouveau sélectionneur national ouvre donc la porte à tout le monde pour peu que chacun apporte un réel plus à l’équipe nationale en phase de reconstruction.

En attendant de connaître un par un les noms des joueurs sélectionnés par Djamel Belmadi pour sa grande première, on s’attend d’ores et déjà au retour de plusieurs anciens joueurs, absents durant l’année 2018.

Il y aura également quelques nouveaux, mais pas forcément dans l’immédiat. Djamel Belmadi se donnera naturellement le temps d’injecter progressivement du sang neuf à son groupe.

Dans sa vision des choses, le nouveau sélectionneur national veut se donner une grande marge de manœuvre en excluant d’emblée personne. Naturellement, il aura à remodeler et modifier ses futures listes en fonction des dispositions mais aussi et surtout de l’apport des uns et des autres durant cette phase cruciale.

En définitive, Djamel Belmadi s’apprête à entamer un gros chantier avec l’ambition mesuérée ou démesurée, c’est selon, de remporter la CAN-2019. Un discours ambitieux que la majorité des supporters des Verts voulaient entendre. Place au terrain maintenant…

Amar Benrabah