Programme du PrÃ©sident de la rÃ©publique : Les chemins de lâ€™espoir

S’il y a un défi que l’Algérie a relevé, haut la main, c’est bien la résorption de la crise du logement. En effet, ce dossier, qui hantait les esprits des Algériens, quelques années auparavant, est sur le point d’être clos définitivement, avec de nombreux programmes, ambitieux lesquels avaient comme finalité, la lutte contre l’habitat précaire et permettre au citoyen d’avoir un logement décent avec toutes les commodités.

Le programme du Président de la République, à vrai dire, a fait du logement, plus qu’un droit du citoyen, une priorité. La stratégie du Premier magistrat du pays accorde une place de choix à cette question et ceci, ressort clairement, à travers la diversification et l’enrichissement des formules, pour permettre à toutes les couches de la société de bénéficier d’un toit. Il faut dire que même la chute des cours du pétrole n’a pas influé sur les différents projets inscrits pour la réalisation des programmes de logements. Les restrictions n’ont pas touché, à vrai dire, ce secteur stratégique qui continue de bénéficier d’une importance particulière de la part de M. Abdelaziz Bouteflika, au point de faire de 2018, l’année de tous les espoirs. Des logements à profusion pour barrer la route aux spéculateurs. Il faut savoir que le gouvernement a mobilisé en avril dernier des ressources financières supplémentaires pour garantir la livraison des logements en cours de réalisation. Pour ce faire, des mesures immédiates de 33 milliards de dinars en autorisations de programmes supplémentaires et 58 milliards de dinars en crédits de paiement ont été adoptées.

Un financement additionnel qui va permettre au secteur de l’habitat d’achever les travaux de viabilisation et partant, livrer 375.000 logements, dont 190.000 achevés et 185.000 ayant atteint des taux d’avancement de 90%. Aujourd’hui, les bilans du secteur renseignent sur les efforts titanesques, consentis pour régler le problème du logement. Il suffit peut-être de rappeler qu’au 31 janvier dernier, selon la tutelle, 376.415 logements étaient achevés dont 204.911 remis aux collectivités locales. Parallèlement à ces derniers, les travaux de pas moins de 85.884 unités sont achevées et attendent d’être livrés, atteignant des taux d’avancement de 60%, sur 85.620 logements. Ces chiffres, on ne peut mieux, constituent des exemples concrets et qui ne laissent point de doute sur l’engagement de l’Etat et ses orientations sociales, confirmés par une politique avant-gardiste adoptée dans le domaine du logement.

Ce n’est pas étonnant que beaucoup d’observateurs et de spécialistes soient unanimes à considérer qu’à ce rythme, l’Algérie a, avec brio, comblé et même passé le déficit. Mieux encore, elle a réussi à mettre fin à la précarité urbaine et ce, conformément à des organisations onusiennes.



Des milliers de logements distribués et de prochaines nouvelles formules



De nombreuses familles occupant des habitats précaires, des terrasses, des chalets et des bidonvilles ont ainsi vu leur vœu exhaussé à la faveur de cette politique qui s’attelle à enrayer toute trace de mal vie et de marginalisation.

Une lutte sans merci a été engagée, rappelons-le pour faire d’Alger une capitale sans bidonville. Un pari tenu pour les autorités.

Pour preuves toutes ces opérations historiques de relogement devenues une tradition, pour marquer des fêtes religieuses ou nationales. A quelques jours de la fête de l’Aïd el Adha, pas moins de 50.000 logements, tous types confondus, ont été distribués à partir de ce dimanche, dans plusieurs wilayas du pays, dont 8.000 à Alger. La stratégie du gouvernement ne s’est pas limitée aux dispositifs et programmes jusque-là, lancés mais à l’élargissement de l’offre, à travers, l’entrée de nouvelles formules, comme le cas du logement promotionnel aidé ou encore le logement public locatif, effectifs, en 2018, sans oublier également, la possibilité de postuler pour le programme AADL pour la communauté nationale établie à l’étranger. A titre indicatif, le secteur prévoit la livraison de 396.168 unités type LPL, d'ici à 2019.



Une démarche fructueuse



C’est un fait, le rêve est devenu réalité pour les Algériens avec un programme ambitieux qui a vu la réalisation depuis 1999, de pas moins 3 millions de logements. Il faut signaler aussi que les jeunes, pour une fois, n’ont pas été exclus de ces dispositifs. Mieux encore, près de 30% de ces logements sont revenus à cette catégorie de population. L’Algérie est désormais, sortie ainsi de l’ornière des solutions d’urgence dans le domaine du logement. Un acquis qui offre une seconde vie aux Algériens qui leur permet tout simplement de retrouver leur dignité. Pour le citoyen, pris en tenaille, ayant été frappés de plein fouet par la crise du logement, la grande bataille pour sortir de la crise du logement est gagnée, avec un arsenal de mesures prises dans ce sens, pour rendre l’espoir à ce dernier. Sur ce plan, Azzedine est formel : «J’ai vu des vertes et des pas mûres, avant d’avoir mon logement AADL, avec des locateurs qui profitent de la détresse des gens, pendant vingt ans», avant d’ajouter qu’étant père de famille, à charge de cinq enfants, et simple fonctionnaire, il m’était très difficile de trouver une location sans risque d’être ruiné.

Dans le même sens, Djahid, nous dira, qu’après avoir tenté, l’expérience d’habiter chez ses beaux-parents pendant dix ans, il a pris la ferme résolution de tenter sa chance avec le programme AADL et ça a marché pour lui. Son rêve devient réalité quand il a été convoqué par l’AADL, pour la remise des clés de son appartement. «Je n’arrive pas à décrire ma joie. Je me suis senti renaître quand j’ai posé mes pieds pour la première fois dans mon appartement», soulignera-t-il.

Avec un large sourire Fadhila, elle aussi, a lancé que c’est une sensation qui n’a pas d’égal. C’est merveilleux de bénéficier d’un appartement qui répond aux standards internationaux, pour nous qui avons, jusque-là, vécus des années durant dans des bidonvilles, exposés à l’insécurité, l’insalubrité et d’énormes problèmes.

«El hamdullah, aujourd’hui, la misère que nous avons vécue fait partie d’un passé plein de déceptions et aujourd’hui nous nous sentons des humains», insistera-t-elle. Aujourd’hui, ils sont nombreux à avoir tourné la page d’une vie empreinte de désespoir et d’incertitude pour se projeter dans un avenir qui leur ouvre les portes pour une nouvelle vie, tournée vers l’optimisme, la joie et la gaieté.

Le cauchemar de la crise du logement, des locations renouvelées et autres péripéties, rencontrées par beaucoup d’Algériens sur la voie de prendre fin. C’est en tout cas l’objectif du riche programme de logements, mis en route, par le gouvernement, à travers tous les dispositifs adoptés, dans ce sens, d’une part et la consécration d’enveloppes financières et de budgets conséquents pour que l’impossible devienne… possible.

Samia D.