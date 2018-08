Des millions de citoyens ont bÃ©nÃ©ficiÃ© dâ€™un toit : Les attributions se poursuivent

De 1,9 million d’unités à l'indépendance, le parc immobilier global était évalué à 7,2 millions de logements en 2012 à quoi s’ajoutent des millions d’autres érigés depuis. Rien qu’entre 2000 et 2017, près de 4 millions de logements ont été livrés, avec, à la fin de 2019, 1,6 million de plus.

Cette année encore, le rythme des attributions s’est poursuivi à un rythme effréné. En juin et juillet derniers, les autorités avaient procédé au relogement de 100.000 ménages.

Le ministre de l’Habitat avait fait état de différentes formules adoptées, notamment le logement social participatif (LSP), le logement public locatif (LPL) et le rural. Les fêtes religieuses et nationales sont désormais des occasions idoines pour débarrasser le citoyen du spectre de l’habitat précaire. Que ce soit pendant le ramadhan, les fêtes de l’Aïd, la fête de l’indépendance ou l’anniversaire du 20 août (congrès de la Soummam, offensive du Constantinois), les citoyens sont au rendez-vous avec des cérémonies de remise de clés présidées par de nombreux ministres dans diverses wilayas.

Des opérations qualifiées d'historique car ce sont les premières du genre en termes de nombre de logements attribués et elles devront toutes dessiner le sourire sur le visage des familles durant ces fêtes.

Le ministère de l’Habitat a précisé que ces opérations se poursuivront régulièrement tout au long de l'année sur plusieurs étapes en fonction des fêtes nationales et religieuses avec des quotas importants attribués à chaque fois en coordination avec les ministères de l'Intérieur et des Collectivités locales et avec le concours des autorités locales.

En juin dernier, le ministre de l’Habitat, M. Temmar, avait souligné que cette opération devrait se renforcer, après l'achèvement des procédures relatives au fichier nationale et aux listes, avec plus de 700.000 unités en cours de réalisation, relevant l'importance de travailler avec sérieux et faire preuve de franchise avec les citoyens pour éliminer les entraves dont fait face le secteur, notamment le foncier et les maîtres d'œuvre.

Cette volonté est exprimée dans une conjoncture financière difficile, preuve que le gouvernement veut tenir ses promesses à tout prix. Même les walis sont mis à contribution et sont appelés à accomplir un rôle important pour améliorer le secteur de l’habitat dans leurs communes. Ce secteur demeure effectivement parmi les priorités du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Par ailleurs, M. Temmar avait fait état d'une enveloppe de 33 milliards de DA accordée par le Président de la République en plus des 55 milliards de DA déjà reçus par le ministère pour la réhabilitation des logements destinés à toutes les catégories.



Des foyers heureux



Pour certaines d’entre elles, ce sont plutôt les programme AADL et LPP qui sont prisés pour offrir un toit à leurs familles. À considérer que le taux d’occupation de logement est de 5 personnes, ce serait pas mois de la moitié de la population qui aurait bénéficié d’un nouveau toit en un court laps de temps. Cela dénote des immenses efforts consentis par l’État sous la conduite du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour résorber l’habitat précaire et l’habitat exigu. Le tout contribuant à améliorer les conditions de vie des citoyens, conformément aux engagements du gouvernement qui œuvre sans relâche, depuis des années, à enrayer le phénomène des bidonvilles qui a envahi les villes.

Alger, Oran, Constantine et Annaba sont parmi les villes à figurer dans l'agenda du gouvernement, où un vaste programme de construction d’habitations est lancé avec un aspect architectural moderne qui répond aux exigences de leurs occupants. Le Sud et les Hauts Plateaux ne sont pas en reste car bénéficiant de cet élan de construction sans précédent depuis l’indépendance de l’Algérie.

La politique des nouvelles villes, y compris au sud du pays, ainsi que l’aménagement et la restructuration des quartiers sont également inscrits dans le plan d’action du ministère de l’Habitat qui tente de réconcilier le citoyen et son environnement. En effet, l’entretien des cités, anciennes et nouvelles, fait souvent défaut, illustré par la difficulté de gestion des parties communes : comportement qui ne saurait être inculqué sans une véritable culture de vivre ensemble. Les autorités constatent d’autres carences comme les retards dans la réalisation, ce qui a conduit la tutelle à adresser plusieurs mises en garde aux opérateurs en charge de la réalisation des projets, ce qui est susceptible d’engendrer le mécontentement des bénéficiaires et des troubles à l’ordre public. La stratégie adoptée pour proposer un logement digne au citoyen est accompagnée du souci d’atteindre un niveau acceptable de sécurité et le confort des habitants, qui sont d'ailleurs les premiers à déclarer qu'ils sont satisfaits des opérations de relogement qui leur rend la vie et la ville que plus belles.

Ahmed Mesbah