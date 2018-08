Mascara : Nouvelles unitÃ©s affectÃ©es Ã  partir dâ€™aujourdâ€™hui

La wilaya de Mascara prévoit la remise des clefs de 1.235 logements sociaux locatifs à leurs bénéficiaires à partir d’aujourd’hui et ce jusqu’au 11 décembre prochain, a-t-on appris hier auprès de la wilaya. L'opération de remise des clefs de logements sociaux, qui s’effectuera par étapes, débutera lundi à l’occasion des festivités de la Journée nationale du Moudjahid et sera clôturé le 11 décembre prochain, coïncidant avec la commémoration des manifestations du 11-Décembre 1960. Le programme englobe 1.235 logements répartis à travers sept communes de la wilaya, a-t-on indiqué de même source. Il sera remis, lundi prochain, les clefs de 60 logements sociaux locatifs à leurs bénéficiaires dans la commune de Ghriss, puis la remise des clés de 215 logements dans la commune de Bouhanifia et de 801 logements dans la commune de Froha, le 20 septembre prochain, a-t-on détaillé. Il est prévu également, en date du premier novembre prochain à l’occasion du 64e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution, l’attribution de 26 logements au niveau de la commune de Khelioua, de 80 autres unités dans la commune Menaouer, puis l’attribution de 600 logements dans la commune de Mohammadia, ainsi que 174 autres logements dans la commune de Oued El Abtal, le 11 décembre prochain. La wilaya de Mascara avait connu à l’occasion de la célébration de Leilat el Qadr (La Nuit du Destin), durant le mois de Ramadhan dernier, l'attribution de 332 logements sociaux et 1.377 aides à l’habitat rural, de même qu’il a été procédé à l’occasion de la double fête de l’indépendance et de la jeunesse, en date du 5 juillet dernier, à la distribution de 1.002 logements et de l'octroi de 302 aides à l’habitat rural.