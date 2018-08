MalgrÃ© un contexte difficile : Les projets de construction maintenus

« Construisons algérien » est désormais le credo des autorités afin d’encourager les entrepreneurs à fournir une large palette de matériaux de constructions et de réduire les importations.

Organismes et institutions en lien avec le secteur du bâtiment et de l’habitat se rapprochent de plus en plus des industriels et prestataires de services nationaux pour connaître l’offre des entreprises qui opèrent dans ce secteur ce qui permet notamment de privilégier les produits algériens et de les substituer aux produits importés tout en mettant en avant le savoir-faire local dans la réalisation des différents programmes de logements et équipements publics prévus par l’Etat.

Le ministère de l’Habitat a fait état, à plusieurs reprises de besoins colossaux en matériaux de construction pour répondre à la demande des projets de logement en cours de réalisation et ceux prévus cette année. Les besoins du secteur en matériaux de construction sont importants au vu des programmes de logement et d’infrastructures publiques en cours de réalisation et ceux devant être lancés», avait indiqué le ministre de l’Habitat, Abdelwahid Temmar lors du dernier Salon du bâtiment à Alger de décembre dernier. Il a précisé dans ce sens que les besoins du secteur, jusqu’en 2019, sont estimés à 3 millions de tonnes de fer, 30 millions de tonnes de ciment, 30 millions de tonnes de briques, 110 millions de m2 de carrelage, 50 millions de m2 de céramique, 6 millions d’unités de robinetterie, 2 millions d’équipements sanitaires, outre des équipements électriques (câbles et fils), des canalisations, des tuyaux d’eau et de gaz, de mobilier urbain et d’éclairage public.