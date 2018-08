A lâ€™occasion de sa rÃ©Ã©lection : Le PrÃ©sident Bouteflika fÃ©licite son homologue malien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue malien, Ibrahim Boubacar Keïta, réélu pour un nouveau mandat, dans lequel il a affirmé que l’Algérie «poursuivra l’accompagnement et le soutien» des démarches visant «la réussite de la réconciliation nationale, la préservation de l’intégrité territoriale du Mali et son développement économique». «Il m’est particulièrement agréable, à l’occasion de votre réélection à la tête de la République du Mali, de vous présenter, au nom de l’Algérie, peuple et gouvernement, et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations, accompagnées de mes meilleurs vœux de réussite dans la poursuite de vos nobles missions, au service du peuple malien frère», a écrit le Chef de l’Etat dans son message. «Votre réélection se veut une reconnaissance, claire et sage, par le peuple malien des efforts constants que vous ne cessez de consentir et du progrès palpable que vous avez réalisé sur la voie de la paix, de la stabilité et du développement de votre pays», a poursuivi le Chef de l’Etat. «Votre engagement ferme en faveur de l’unité et de la prospérité du Mali ainsi que vos qualités humaines permettront, et j’en suis convaincu, de relever les nouveaux défis et de consolider les nombreux acquis réalisés, sous votre direction éclairée», a affirmé le Chef de l’Etat. «Soyez confiant que l’Algérie poursuivra l’accompagnement et le soutien de vos actions réfléchies et judicieuses visant la réussite de la réconciliation nationale et la préservation de l’intégrité territoriale du Mali frère et son développement économique», a-t-il ajouté. «Je suis profondément convaincu que votre contribution personnelle permettra à nos deux pays de poursuivre ensemble le renforcement et la diversification des relations de coopération bilatérale et de bon voisinage ainsi que la consolidation de notre concertation autour des questions régionales et internationales d’intérêt commun», a conclu le Président Bouteflika.