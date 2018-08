Le ministÃ¨re de la santÃ© dÃ©ment : Â« Il nâ€™y a pas de pÃ©nurie de mÃ©dicaments Â»

Une rencontre entre le ministre de la Santé et les représentants du Syndicat national des pharmaciens d’officines (SNAPO) est prévue samedi prochain. «L’Etat a toujours veillé à assurer la disponibilité quantitative et qualitative des médicaments. Il n’y a point de pénurie de médicaments. Tous les médicaments essentiels sont bel et bien disponibles.» Telles sont les affirmations du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Par cette mise au point, le ministère a voulu démentir les informations alarmistes qui font état d’une liste de 150 produits frappés par la pénurie de médicaments, touchant pratiquement toutes les classes thérapeutiques. Qualifiées d’informations «infondées», le ministère a affirmé que si une marque est introuvable sur le marché, cela ne veut pas dire que le médicament le soit aussi, parce qu’il peut exister sous plusieurs marques. « Nous faisons en sorte pour que chaque médicament non disponible ait son équivalent sur le marché», précise-t-on. Admettant néanmoins que la pénurie ne touche que 12 produits, le département de M. Mokhtar Hasbellaoui œuvre dans le bon sens en collaboration avec ses partenaires afin de remédier à ces «pénuries». «D’ailleurs, une cellule de suivi de la disponibilité du médicament a été mise en place au niveau du ministère de la Santé». Par ailleurs, une rencontre aura lieu samedi prochain entre le ministre de la Santé et le SNAPO. «La réunion avec le ministre de la Santé est fixée immédiatement après l’Aïd El Adha», a fait savoir le président par intérim du SNAPO. Contacté par la presse nationale, M. Mourad Chabounia a affirmé de son côté que l’enquête menée par les services du ministère signale certainement la pénurie en termes de Dénomination commune internationale (DCI). «On a une liste de médicaments non disponibles dans les pharmacies qu’on va remettre officiellement lors de la réunion prévue après l’Aïd El Adha », a-t-il dit. M. Chabounia a fait remarquer que le SNAPO a toujours signalé les pénuries aux services compétents pour trouver des solutions adéquates et calmer l’angoisse que cela provoque chez les malades. «On est des professionnels de la santé, on est face aux malades, maintenant il faut analyser les résultats de cette enquête », a-t-il indiqué. Le président du SNAPO a signalé, à ce propos, des défaillances dans la distribution des médicaments sur les officines. «Quand on distribue 10 ou 20 boîtes par pharmacie, cela ne veut en aucun cas dire que le médicament est disponible. On conviendrait d’une disponibilité du médicament lorsque la commande du pharmacien est honorée intégralement», a-t-il fait remarquer, soulignant que c’est au ministère de situer le dysfonctionnement et le régler.



L’importation et la production sont soumises à des instructions strictes



Face à cette situation, M. Mourad Chabounia a signalé que 5.000 pharmaciens, sur les 11.000 en activité sur le territoire national, risquent la faillite. «Le pharmacien a investi, a recruté du personnel, a acheté du matériel et il doit dans ce prolongement garder une certaine rentabilité, hélas impossible à atteindre avec ce problème de non-disponibilité du médicament », a-t-il affirmé. Pour pallier ce problème de rupture, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière M. Mokhtar Hasbellaoui avait donné, récemment, ordre aux directeurs de santé (DSP) d’inspecter les grossistes répartiteurs de leur wilaya et de retirer l’agrément à tout opérateur qui se rendrait coupable de rétention de produits ou de vente concomitante. Ces mesures devraient, à coup sûr, mettre fin à la tension que connaissent certains produits dans certaines wilayas du pays alors que les quantités distribuées et celles encore en stock couvrent largement la demande. A noter que le ministre de la Santé avait affirmé que «l’importation et la production de médicaments en Algérie sont soumises à des instructions strictes». «L’Etat a œuvré à la promotion des médicaments génériques et l’interdiction de l’importation de ceux produits localement, ce qui a permis de porter à plus de 70 % la production de ce type de médicaments », a-t-il noté. Ces mesures ont également permis « une concurrence entre les producteurs locaux et la fin du monopole, ce qui constitue une valeur ajoutée qui a érigé l’Algérie au rang des pays exportateurs de cette matière vitale». Concernant les matières premières nécessaires à la production pharmaceutique, le ministre a indiqué que «la suspension de l’importation de ces matières est soumise à un programme étudié, tenant compte des besoins nationaux conformément à un cahier des charges spécifique», réaffirmant que

«l’importation de ces produits par les producteurs locaux se fait en fonction de leurs capacités financières et des besoins exprimés». Il faut dire que sur une demande nationale en médicaments de l’ordre de 4 milliards de dollars annuellement, l’industrie pharmaceutique nationale produit pour l’équivalent de deux milliards de dollars actuellement. Quelque 80 unités productives dans le domaine pharmaceutique sont en activité au niveau national, et cette tendance devrait connaître une hausse régulière au cours des prochaines années.

Sarah A. Benali Cherif