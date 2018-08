FFS : Des orientations toujours dâ€™actualitÃ©

Le Front des forces socialiste (FFS) travaille à l’édification d’un consensus national, «seule voie de salut pour le pays», a plaidé, hier, Ali Laskri, membre de l’instance dirigeante de ce parti, à Ouzllagène (62 km à l’ouest de Béjaia). S’exprimant à l’occasion d’une rencontre commémorative du 62e anniversaire du Congrès de la Soummam, organisée à la maison de jeunes de la ville, Laskri a réitéré l’engagement du FFS pour la construction «d’un véritable consensus national, qui réconciliera l’Algérie avec elle-même». Prévenant contre la situation «fragile que vit l’Algérie» pour cause, notamment, «des contextes régional et mondial», Laskri a affirmé que le FFS «travaillera à la convergence de toutes les forces pour l’édification de ce consensus national qui constitue la seule voie de salut pour le pays». Tout en estimant que la crise que vit le pays «ne réside pas dans le gouvernement ou le Président», il a soulignant que le FFS est pour « en consensus profond pour changer le système». Présent à cette rencontre, le moudjahid Lakhdar Bouregaa, est revenu, quant à lui, sur le congrès de la Soummam qui, a-t-il indiqué « a été un tournant décisif dans l’histoire de la guerre de libération et la fin de la nuit coloniale». Cependant, a déploré l’ancien officier de la Wilaya IV historique, «l’esprit de ce grand événement n’a jamais abouti» et qui n’a pas vu sa traduction sur le terrain après l’indépendance. Abondant dans le même sens, le premier secrétaire national du parti, Mohamed Hadj Djillani, a estimé que «le congrès de la Soummam est toujours à l’ordre du jour et ses orientations prises en temps de guerre, toujours d’actualité et peuvent être, salvatrices pour le pays».