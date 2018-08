FLN : M. Ould AbbÃ¨s appelle les jeunes Ã  prÃ©server lesâ€ˆacquis de lâ€™AlgÃ©rie

Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould Abbès, a animé hier à Constantine une rencontre, organisée dans le cadre de la commémoration du double anniversaire du 20 août, l’offensive du Nord Constantinois en 1955 et le Congrès de la Soummam en1956, et ce en présence des militants des wilayas de l’Est, de membres du bureau politique, d’ex-ministres à l’image d’Aïcha Tagabou, ainsi que des représentants de la famille révolutionnaire. Dans l’allocution qu’il a donnée au niveau de la maison de la culture Malek Haddad, M. Ould Abbès est revenu sur la place accordée par le FLN à la sauvegarde de l’Histoire : «Au FLN, nous avons veillé, particulièrement durant les deux dernières années, à la préservation de l’Histoire de la guerre de Libération, car pour nous, et je le dis en toute modestie, l’Algérie ne peut exister sans le FLN, et le FLN sans l’Algérie. Nous avons auparavant honoré les familles de Larbi Ben M’hidi et du Colonel Lotfi, et nous le faisons aujourd’hui avec celle de Zighoud Youcef ». Au sujet du chahid natif de la région, disparu en 1956, l’orateur a déclaré : « Zighoud est le lien entre les deux événements que nous célébrons aujourd’hui, il a organisé et dirigé l’offensive du 20 août 1955 laquelle a eu, avec lui, une résonnance mondiale, et était également présent à la Soummam, et il restera à jamais parmi nous ». Concernant les anciens moudjahidine, Djamel Ould Abbès a tenu à rappeler que c’est grâce à la politique du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a permis la reconnaissance de certains d’entre eux, que leur dossier a pu être pris en charge de manière définitive. Les militants du parti des wilayas de l’Est ont d’ailleurs, dans ce même contexte, appelé le président à briguer un nouveau mandat afin de «maintenir la stabilité dans le pays ».

En marge de cette rencontre, Djamel Ould Abbès a honoré au nom du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, la fille du martyr Zighoud Youcef. Au cours de cette rencontre, des cadres, des militants et des sympathisants du FLN de la région Est du pays ont adressé une lettre au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, l’appelant à briguer un 5e mandat.

I. B.