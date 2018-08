Au MusÃ©e central de lâ€™ArmÃ©e : un programme variÃ©

Pour marquer la Journée nationale du moudjahid, le Musée Central de l’Armée a organisé un programme riche en activités à caractère historique et culturel au profit de ses visiteurs.

La conférence qui s’est déroulée dans la majestueuse salle de conférence du musée a drainé grand monde, notamment d’anciens combattants et moudjahidine, à l’image de Louisette Ighilahriz, qui est venue avec d’autres compagnons de guerre, écouter les riches interventions du Dr Bitour Allal, professeur d’histoire à l’université d’Alger2 et du moudjahid Kechoud Mohamed qui a occupé le poste de ministre chargé des relations avec le Parlement. Ce dernier a préféré s’adresser directement aux enfants d’une association culturelle de la ville de Tizi-Ouzou venus nombreux faire le tour au musée et approfondir leurs connaissances sur l’une des plus grandes Révolutions du vingtième siècle, en écoutant les témoignages de ceux qui l’ont faite.

L’orateur a expliqué d’emblée que «le récit de la Révolution doit être transmis aux générations futures par ceux là même qui ont rejoint le maquis et ont contribué à faire l’Histoire, au prix de sang, de larmes et de nombreux sacrifices».

Le moudjahid Kechoud qui a rejoint l’ALN à l’âge de dix-sept ans, a mis en exergue l’impact de l’offensive du Nord Constantinois (20 août 1955) «dans le desserrement de l’étau implacable imposé par les forces coloniales dans la région des Aurès et la Kabylie» et montrer « l’appui du peuple algérien aux combattants de l’ALN non seulement dans le Constantinois mais aussi dans les autres régions aussi», mettant en avant le génie de la planification de l’offensive du Nord Constantinois sous la direction du chahid Zighoud Youcef, le moudjahid a expliqué que «la conviction des maquisards allait se renforcer quant à la libération du pays du joug colonial» et d’ajouter que «par l’écho qu’avait laissé les opérations menées un peu partout dans le pays, exactement dans plus de 39 points et même dans les centres urbains, la mobilisation populaire autour du FLN était l’un des objectifs, après neuf mois de déclenchement de la Révolution qui avait connu une certaine accalmie» à cause poursuit-il «de la disparition de plusieurs chefs et leaders de première heure, tombés sur le champ d’honneur ou emprisonnés».

Le choix de la date de ces offensives, explique le moudjahid Kechoud, a aussi une symbolique qui a dépassé les frontières algériennes, car les révolutionnaires «étaient conscients de la lutte des voisins marocains qui manifestaient leur soutien au Roi Mohamed V chassé par le colonisateur français» et avaient aussi, poursuit-il «la conscience de la nécessaire internationalisation de la cause algérienne quelques mois après le sommet des non-alignés à Bandung (Indonésie)».



Des personnalités historiques



La personnalité historique rappellera dans cette optique, la finesse et l’intelligence de l’artisan des offensives, Zighoud Youcef conjugué au courage et à la détermination des combattants de l’ALN qui ont fait du 20 août 1955, un épisode de la lutte glorieuse de tout un peuple et une date clé dans l’histoire d’une nation qui a trouvé dans le FLN, le lien indéfectible sur lequel des Algériens se sont unis dans les maquis.

Cela, «malgré les tentatives de la France de récupérer la population algérienne à ses côtés par la création d’organisations liées à l’administration coloniale, en plus des répressions sanguinaires, comme l’une des stratégies manipulées par le très rusé Jacques Soustelle dépêché en Algérie afin de réprimer le soulèvement des algériens ».

Surprise par la mobilisation des Algériens, désarçonnée par le retentissement de la cause algérienne au-delà des frontières, la France coloniale allait certainement s’efforcer d’étouffer la Révolution et de marginaliser «les fellagas» qui causait jour après jour des pertes qui se répercutaient sur l’économie en ces années 50, quelques années seulement après la Deuxième guerre mondiale.



Les fondements du futur Etat algérien



Le conférencier rappellera également que le dur combat révolutionnaire va se poursuivre malgré la sauvagerie coloniale et malgré aussi les divergences idéologiques et politiques profondes au sein du FLN, «c’est la mémoire et ce sont les raisons de guerre, les conjonctures qu’il faut prendre en considération» a-t-il dit. C’est en gros ce qu’on peut retenir de l’intervention de M. Bitour Allal, qui s’est focalisé sur les conditions ayant entouré la préparation et l’organisation de la Soummam 20 août 1956.

«Le Congrès de la Soummam organisé du 14 au 27 août allait permettre aux leaders de réorganiser la lutte sur les principes du premier Novembre. Le Congrès illustre l’esprit de l’unanimité et la continuité et c’est ce qui va conférer à la Révolution algérienne une assise politique et militaire très organisée et solide» a spécifié le professeur d’histoire.

L’intervenant a souligné que la plateforme de Congrès est ce qui «constitue un document historique moderne éclairant la vision d’avenir des leaders et chefs de la Révolution réunis à Ifri Ouzellaguen »

Le Congrès de la Soummam, explique M. Bitour, a relancé la Révolution sur de nouvelles bases « l’unification de commandement, le consensus qui s’est dégagé, le souci de préserver l’esprit de lutte, et surtout l’intérêt à porter la voix de la Révolution à l’extérieur». Ces acquis sont ce qui illustre la perspicacité des leaders du FLN et de l’ALN.

Tahar Kaidi