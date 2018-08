Ã‰preuves Ã©crites du BaccalaurÃ©at : Les matiÃ¨res dâ€™Histoire et des Sciences islamiques maintenues

Les matières d’histoire et des sciences islamiques sont maintenues dans les épreuves écrites du baccalauréat, a indiqué hier un communiqué du ministère de l’Education nationale. «Le ministère de l’Education nationale réaffirme que dans le projet final de réaménagement de l’examen du baccalauréat, résultant du travail d’une commission ministérielle, les matières d’histoire et des sciences islamiques sont maintenues au niveau des épreuves écrites du BAC», précise la même source. Le ministère ajoute qu’il «conserve son droit de prendre les mesures réglementaires nécessaires afin de garantir à l’opinion publique fiabilité et véracité des informations», souligne le communiqué.