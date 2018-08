Saison estivale : 31 morts sur les routes et les plages en 2 jours

Les accidents de la circulation et les noyades continuent d’endeuiller les foyers algériens. A plus forte raison en pareille période estivale qui voit le flux des personnes se multiplier, notamment dans les zones côtières. Ainsi, en l’espace de deux journées, les services de la protection civile ont déploré 31 décès dont 23 personnes ont trouvé la mort sur nos routes et 39 autres ont été blessées puis traitées sur place avant d’être évacuées vers les structures hospitalières par les secours de la PC.

Selon en effet un communiqué de presse de la cellule de communication de la DGPC portant sur le bilan allant du 16 au 18 août (arrêté à 8h00), 14 accidents mortels ont été observés au cours de la même période, dont le plus important a eu lieu dans la wilaya d’Illizi où six personnes sont décédées et une autre blessée suite à une collision entre deux véhicules utilitaires, survenue dans la commune de Bordj Omar Driss, sur la route nationale reliant la localité de Tin Fouye Tabankort à Hassi Belagbour plus précisément. On compte également 4 morts et 8 blessés à Ain Defla, trois victimes et quatre blessées à Djelfa et trois morts et deux blessés à Ghardaïa.

Il y a lieu de rappeler que le bilan du premier semestre de 2018 rendu public récemment par la Direction générale de la Protection civile a révélé 804 décès dont 11% sont de sexe féminin et 13% sont des enfants, et 29.916 blessés causés par 24.906 accidents corporels de la circulation, avec au final plus de 46.160 interventions effectuées à cet effet par les éléments de la PC. Comparativement aux six premiers mois de 2017, on relève une baisse « significative », que ce soit sur le nombre d’accidents (-8,8%), de la mortalité (7,6%) ou des blessés (7,6%).

Les statistiques en question démontrent par ailleurs que 74% des victimes ont péri lors des collisions frontales et des renversements, tandis que le nombre de personnes décédées et blessées heurtées par des véhicules représente 21%. Concernant le type de transport impliqué dans ces sinistres, l’étude de la protection civile confirme que les véhicules légers demeurent en tête, avec 74%, suivis des motos et bicyclettes et des camions avec respectivement 12% et 10,6%. Le nombre le plus important des accidents de la circulation survient entre 16h00 et 20h00.

A noter par ailleurs que 43,3% des accidents de la circulation ont été enregistrés au niveau des routes nationales quand les chemins communaux ont été le théâtre de 17,8% des accidents. Par wilayas, la triste palme pour ce premier semestre de 2018 revient à Ain Defla avec 37 personnes mortes et 744 autres blessées suite à 1.073 interventions.

Concernant les noyades, et à l’instar du terrorisme routier, le drame se poursuit sur nos plages mais aussi dans les réserves d’eau.

Pour cette période du 16 au matin du 18 août, on dénombre 8 nouvelles victimes parmi lesquelles trois ont péri à Bejaia. Il s’agit de deux jeunes, âgés de 19 et 20 ans, dont les corps sans vie ont été repêchés dans des plages situées à Aokas et Souk El Tenine et d’un homme de 59 ans décédé dans une mare d’eau, sise à Tifra.

A Oran, un jeune homme de 18 ans s’est noyé à la plage «Les Dunes» d’Ain Turck, tandis qu’à Annaba, le cadavre d’un homme âgé de 22 ans a été repêché à la plage «Djnen El Bey», dans la commune de Seraidi.

Dans la wilaya de Boumerdès, un homme de 53 ans s’est noyé à la plage «Mazer» de Cap Djinet, et à Mostaganem, c’est plutôt un enfant de 4 ans qui est décédé à la plage «Dakara», dans la commune de Ben-Abdelmalek-Ramdane. Enfin, à Jijel, une noyade mortelle a été enregistrée à la plage «Sahel», dans la commune d’Oued El Adjoul, où un adolescent de 14 ans a trouvé la mort.

Ces victimes viennent s’ajouter à deux autres survenues le 15 août, à Skikda, où un adolescent de 16 ans et un enfant de 11 ans ont péri par noyade dans un bassin situé au lieu dit «Boubalouta», commune d’Oum El Toub.

SAM