Nouvelles facilitations au profit des jeunes promoteurs : Autofinancement de projets contre exonÃ©rations fiscales

Les jeunes promoteurs qui optent pour l’autofinancement de leurs projets bénéficieront des mêmes avantages accordés dans le cadre du dispositif de l’ANSEJ et de la CNAC.

Les jeunes porteurs de projets bénéficieront de nouvelles facilitations en vertu du décret exécutif n°18-191 du 22 juillet 2018, publié au dernier numéro du Journal officiel et qui définit les conditions d’aide accordées aux jeunes porteurs de projets. Ce décret stipule que les jeunes promoteurs qui veulent établir des projets avec leurs propres fonds peuvent bénéficier des privilèges accordés par l’Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes.

Le nouveau décret exécutif n°18-191 du 22 juillet 2018, modifiant et complétant certaines dispositions du décret exécutif n° 03-290 de septembre 2003, stipule dans son article 3 bis que les jeunes promoteurs peuvent créer une micro-entreprise financée en totalité sur leurs fonds propres. Selon les dispositions du décret, les jeunes promoteurs ayant opté pour le mode autofinancement sont régis par les mêmes dispositions que les promoteurs dont le financement est assuré par l’ANSEJ.

«Ils bénéficient de tous les avantages accordés prévus au titre du dispositif inhérent à la promotion de la micro-entreprise, à l’exception des prêts non rémunérés supplémentaires, prévus par la réglementation en vigueur», précise le texte de loi.

Ce nouveau décret stipule aussi que les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret font l’objet, durant la période de bénéfice desdits avantages, d’un suivi conformément aux procédures mises en place par l’Ansej, et donnent lieu à la remise au jeune promoteur d’une décision d’octroi d’avantages fiscaux par exercice fiscal au titre de l’exploitation, renouvelable jusqu’à l’expiration totale de la période d’exonération accordée.

«Le renouvellement de la décision est subordonné à l’accomplissement, par le jeune promoteur, des obligations auxquelles il est soumis», note le même décret. Le texte annonce en outre la création, au niveau des antennes locales de l’Ansej, de comités de sélection, de validation et de financement des projets d’investissement initiés dans le cadre du présent décret.

Le gouvernement a également introduit des modifications au décret exécutif n° 04-02 du 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs-promoteurs âgés de 30 à 50 ans. Le texte de loi note que les chômeurs-promoteurs peuvent créer une micro-entreprise financée en totalité sur leurs fonds propres. Il souligne que les chômeurs promoteurs ayant opté pour le mode d’autofinancement sont régis par les mêmes dispositions que les promoteurs dont le financement est assuré par la Cnac.

Selon les termes de ce décret, les promoteurs bénéficient de tous les avantages accordés prévus au titre du dispositif inhérent à la promotion de la micro-entreprise, à l’exception des prêts non rémunérés supplémentaires, prévus par la réglementation en vigueur. Il est aussi prévu la création au niveau des agences de wilaya de la Cnac des comités de sélection, de validation et de financement des projets d’investissements initiés dans le cadre du présent décret.

Les investissements qui bénéficient des avantages prévus par la législation en vigueur ainsi que par les dispositions du présent décret font l’objet, durant la période de bénéfice desdits avantages, d’un suivi conformément aux procédures mises en place par la Cnac et donnent lieu à la remise aux chômeurs-promoteurs d’une décision d’octroi d’avantages fiscaux au titre de l’exploitation, par exercice fiscal, renouvelable jusqu’à expiration totale de la période d’exonération accordée.

«Le renouvellement de la décision est subordonné à l’accomplissement par les chômeurs-promoteurs des obligations auxquelles ils sont soumis», énonce le texte réglementaire.

Il faut souligner que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a indiqué récemment que «cette nouvelle mesure conforte les jeunes dans leurs démarches de créer richesse et emploi».

Rappelant que cette nouvelle disposition s’inscrit dans le cadre des orientations du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour l’accompagnement des jeunes porteurs de projets, le ministre a ajouté que les efforts de l’État visent à encourager cette catégorie de la société à concrétiser ses projets dont le montant ne dépasse pas les dix millions de dinars, tout en œuvrant à booster et développer les différentes formules d’emploi. Le ministre, qui a mis l’accent sur la contribution du dispositif d’aide à l’emploi dans l’absorption du chômage, a indiqué que le taux de recouvrement des crédits bancaires contractés dans le cadre du dispositif Ansej était de l’ordre de 84%. Il a ajouté que pas moins de 500.000 micro-entreprises ont été financées dans le cadre de ce même dispositif, notant que ces projets ont permis la création de près de 2,25 millions d’emplois.

Salima Ettouahria