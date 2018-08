Fruits et lÃ©gumes : Les prix en hausse

A quelques jours de l’Aïd El Adha, les prix des fruits et légumes sont en croissance par rapport au week-end dernier.

Lors d’une visite au fameux marché de Bab El-Oued, dit Trois-Horloges, la tendance générale était à la hausse pour presque tous les produits agricoles couramment consommés, alors qu’habituellement, en pareille période de l’été qui correspond aux grandes récoltes saisonnières, les prix devraient baisser. Comme ceux de la tomate et la pomme de terre, les prix restent élevés en dépit de l’arrivée sur le marché des produits de saison. La tomate est ainsi cédée entre 100 et 130 DA/kg, la pomme de terre à partir de 70 DA/kg, la laitue jusqu’à 150 DA/kg ou le poivron à partir de 70 DA/kg. En fait, c’est tout le panier de la ménagère qui est affecté par des niveaux de prix assez prohibitifs. Ainsi, le navet, très utilisée pour préparer la «douara» reste dans les cimes à 300 DA/kg et devrait dépasser ce niveau dans les prochains jours avec l’approche de l’Aïd, alors que les haricots restent inabordables, soit entre 100 et 150 DA/kg pour le haricot vert, et plus de 350 DA/kg pour le haricot blanc et rouge. Plus chers que le raisins ! Ces deux qualités sont très prisées en été, d’autant que le haricot blanc, très fin, n’est pas produit en très grandes quantités, ce qui explique généralement la tendance haussière de ses prix. Pour les fruits, le marché reste mitigé, avec les pastèques, cédées en moyenne à 30 DA le kg, ou les pêches jusqu’à 170 DA/kg. Les nectarines sont cédées à partir de 150 DA/kg alors que la banane reste dans les proportions des 320-350 DA/kg. Mais, la tendance générale est à la surchauffe des prix. Les produits sont disponibles en quantités suffisantes et une hausse des prix reste injustifiée. Le fonctionnement du marché des fruits et légumes échappe à tout contrôle et le marché définit et impose sa règle sur les prix des produits agricoles. En ce qui concerne les viandes, le poulet est affiché à 400 DA/kg. La tendance pour les viandes rouges reste globalement stable, avec des niveaux de prix oscillant entre 1.400 et 1.600 DA/kg pour la viande ovine ou bovine.

Hichem Hamza