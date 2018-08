Mme Hassiba Mokraoui, directrice gÃ©nÃ©rale de la PME au ministÃ¨re de lâ€™Industrie et des Mines : Â« On compte rÃ©cupÃ©rer 800.000 peaux de mouton Â»

Entretien réalisé par Ahmed M.

L’année dernière, 4 millions de têtes d’ovins ont été sacrifiées et les peaux constituent un gisement important de matière première pour la filière cuir. Le ministère de l’Industrie mise sur une collecte de 800.000 peaux dans 6 wilayas.

La campagne de collecte des peaux d’ovins, de bovins et de caprins issues de l’abattage des sacrifices de l’Aid El-Adha est lancée, de quelle manière cela pourrait-il contribuer à valoriser la filière cuir ?

La filière cuir souffre actuellement d’un manque considérable de matière première, à savoir les peaux d’animaux, et ce en termes de quantité et de qualité. Pourtant, de grandes quantités de peaux sont abandonnées, chaque année, à l’occasion de l’Aid El-Adha. L’année dernière 4 millions de têtes d’ovins ont été sacrifiées, ce qui constitue un gisement important de matière première pour la filière. Pour remédier à cette situation, une opération pilote de collecte est intervenue et elle a pour but de donner un nouvel élan à la filière cuir en facilitant aux tanneurs disposant d’un savoir-faire avéré, l’accès à la matière première. On mise sur une collecte de 800.000 peaux dans six wilayas.



Quelles sont les entreprises engagées dans cette démarche ?

Cette démarche encourage l’approche collaborative entre les différents acteurs de la filière. C’est dans cet esprit que tous les acteurs publics et privés concernés par cette opération, sont impliqués dans ce dispositif. Il s’agit des abattoirs, des tanneries, des entreprises de nettoyage, des transporteurs, etc qui sont encadrés par les pouvoirs publics au niveau central et local et par le mouvement associatif.



Quel est l’apport de l’association des tanneurs et mégissiers dans cette opération et quelles sont les retombées escomptées ?

L’Association des tanneurs et mégissiers d’Algérie (ATEMA) est un acteur clé de cette opération. Sa contribution a permis de mobiliser et de sensibiliser les tanneurs quant à l’importance d’un travail collaboratif qui permette à tous les acteurs, mêmes quand ils sont concurrents, de tirer profit des opportunités qu’offre cette opération. L’ATEMA a pu également assurer un rôle important en matière de coordination entre les tanneurs et d’alimentation d’information de toutes les parties prenantes sur la filière.

S’agissant des retombées de l’opération, elles ont trait aux aspects économique et environnemental. Du point de vue économique, cette opération permettra d’alimenter la filière cuir en matière première, à des coûts raisonnables, ce qui se traduira au niveau des entreprises par une activité à pleine capacité, alors que les tanneries ne fonctionnent actuellement qu’à hauteur de 50% de leur capacité, et une amélioration de la productivité. Ceci, contribue à la diversification de l’économie nationale, ainsi qu’au renforcement de nos exportations, hors hydrocarbures, étant donné que certaines entreprises exportent déjà, à de grandes marques de luxe Françaises et Italiennes.

Par ailleurs, cette opération ne manquera pas d’avoir un impact positif sur la gestion de l’environnement et les aspects de salubrité et de santé publique, car elle évitera la putréfaction d’énormes quantités de peaux dans les quartiers et les décharges, lorsqu’elles ne sont pas collectées à temps.



Où en sont les efforts de sensibilisation des citoyens ?

Une grande campagne d’informationa et de sensibilisation a été initiée, aux niveaux central et local, pour la réussite de l’opération. A cet effet, les médias lourds ont été mobilisés pour diffuser des spots publicitaires à travers la télévision et les différentes chaines radiophoniques. Des interviews et des émissions ont, également, été réalisés, parallèlement à la contribution de la presse écrite, pour expliquer davantage l’intérêt de l’opération et les mesures à prendre par les citoyens des wilayas concernées.

Par ailleurs, un autre canal d’information, très efficace, a été utilisé, à savoir les mosquées, qui ont participé à la compagne d’information et qui serviront également de points de dépôt des peaux.



Quels sont les moyens dégagés par le ministère de l’Industrie et des Mines et d’autres partenaires pour la réussite de l’opération ?

Comme je l’ai déjà signalé, il s’agit là d’une démarche participative qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de la plateforme de dialogue économique entre le secteur public et le secteur privé.

Dans ce cadre, le ministère de l’Industrie et des Mines a été l’initiateur et le pilote de l’opération, à travers ses services au niveau central et local. Les pouvoirs publics ont été, également, représentés par d’autres Départements ministériels tel que celui de l’Intérieur et des Collectivités locales, de la Communication, des Affaires Religieuses et des wakfs, de l’Environnement et des Energies renouvelables, de l’Agriculture et du Commerce. Chacun d’eux contribue, dans le cadre de ses prérogatives, au bon déroulement de l’opération (information, sensibilisation et mobilisation, mise à disposition de camions de collecte, …).

Les entreprises et la société civile ont également un rôle primordial dans ce dispositif, à travers la l’abattage, la collecte des peaux, le nettoyage, la mise à disposition du sel….

A. M.