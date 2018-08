Baisse des Ã©missions d'obligations en Chine Ã  prÃ¨s de 509 milliards de dollars

La valeur des obligations émises en Chine durant le mois de juillet a atteint 3.500 milliards de yuans (environ 508,8 milliards de dollars), contre 4.100 milliards de yuans en juin, selon des données officielles. Les émissions de bons du Trésor se sont élevées à 337,3 milliards de yuans, tandis que les émissions d'obligations par les gouvernements locaux se sont établies à 757 milliards de yuans, selon la Banque populaire de Chine. Les obligations financières émises en juillet ont atteint 424,6 milliards de yuans, et les obligations des sociétés se sont élevées à 586.1 milliards de yuans. Fin juillet, le total des obligations en circulation était de 80.500 milliards de yuans. La Chine possède le troisième plus grand marché des obligations au monde, et ce dernier croît rapidement et s'ouvre plus largement aux investisseurs étrangers. En 2017, la Chine a émis des obligations d'une valeur de 40.800 milliards de yuans, en hausse de 12,9% par rapport à l'année précédente, selon les données de la banque centrale.