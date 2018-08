Portugal : Construction prochaine de 3 centrales solaires

Le gouvernement portugais a approuvé la construction de trois nouvelles centrales solaires dans la ville Santarém, au centre du pays, avec un coût de 81 millions d'euros, a indiqué un communiqué du secrétariat d'Etat à l'Energie. Ainsi, ces centrales auront une capacité totale de 145,5 mégawatts (MW), à raison de 48,5 MW chacune. Ces nouvelles structures vont contribuer à la réduction des coûts au niveau du système national d'électricité mis en œuvre par le gouvernement, dans le cadre de sa politique de promotion des énergies renouvelables. Chacune de ces centrales comportera 161,67 mille panneaux photovoltaïques, soit un total de 485.000 panneaux. Selon le gouvernement, le Portugal est en phase d'atteindre son objectif de 31% d'incorporation des énergies renouvelables dans la consommation énergétique d’ici 2020. L'objectif européen pour 2030 a été récemment fixé à 32%, mais le gouvernement continue de préconiser des objectifs plus ambitieux allant jusqu'à 40% d'ici 2030, selon le secrétariat d'Etat à l'Energie. Au Portugal, 59% de l'électricité produite l'est à partir de sources renouvelables. La production électrique comprend 31% d'énergie hydraulique, 22% d'éolien, 5% de biomasse et 1% d'énergie solaire, selon un rapport de l'Association des énergies renouvelables (AER).