Alena : Le Mexique espÃ¨re une avancÃ©e

Le ministre mexicain de l’Economie, Ildefonso Guajardo, a déclaré qu’il espérait résoudre d’ici le milieu de semaine prochaine des questions bilatérales en suspens entre les Etats-Unis et le Mexique dans le cadre de la renégociation de l’Accord de libre-échange nord-américain (Alena). Les négociations «avancent bien» sur la plupart des points évoqués par les représentants mexicains et américains, a ajouté Ildefonso Guajardo, précisant que des questions liées notamment au secteur automobile n’avaient pas encore été résolues. «Nous nous approchons» d’une avancée significative, a déclaré pour sa part le ministre des Affaires étrangères, Luis Videgaray, membre de la délégation présente à Washington pour ces pourparlers.

Le président américain Donald Trump réclame une «modernisation» de l’Alena, sous peine d’en retirer les Etats-Unis, qu’il estime perdants de l’accord établi en 1994. Donald Trump a dit, jeudi, ne pas être «pressé» de parvenir à un accord, alors que les négociations durent depuis un an.

Le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, avait fait part jeudi de son optimisme quant à l’imminence d’une avancée majeure dans les négociations. L’un des principaux conseillers économiques de la Maison-Blanche a estimé vendredi que Washington était «très, très proche» d’obtenir un accord commercial avec Mexico. Kevin Hassett a ajouté dans cet entretien à la presse que plusieurs points de friction demeuraient, sans donner davantage de précision. Une nouvelle rencontre est prévue mardi entre des ministres mexicains et américains, a annoncé Guajardo, après une réunion sectorielle lundi pour discuter de questions financières liées à l’action gouvernementale.